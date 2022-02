DGAP-News: KROMI Logistik AG





KROMI veröffentlicht Eckdaten zum 6-Monatsbericht 2021/2022

















KROMI veröffentlicht Eckdaten zum 6-Monatsbericht 2021/2022

- Umsatz rund 8 % über Vorjahr trotz weiterhin herausforderndem wirtschaftlichem Umfeld in der Automobilbranche

- Betriebs- und Konzernergebnis überproportional zum Umsatz und deutlich gegenüber Vorjahr gesteigert

- Erfolgreiche Neukundenakquise, darunter namhafte internationale Konzerne

- Projektauftrag zur Technologieberatung bei einem der weltweit führenden Automobilhersteller erhalten

Hamburg, 23. Februar 2022 - Mit einem deutlichen Umsatzwachstum sowie einer erneuten Ergebnisverbesserung verzeichnete die KROMI Logistik AG im ersten Halbjahr 2021/2022 (1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021) eine insgesamt positive Geschäftsentwicklung. Der Umsatz stieg um 7,7 % auf 37,9 Mio. EUR (Vorjahr: 35,2 Mio. EUR), während sich das Betriebsergebnis (EBIT) auf 0,6 Mio. EUR verbesserte (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR). Auch das Konzernergebnis zeigte sich mit 0,2 Mio. EUR positiv. Die Entwicklungen der jeweiligen Branchen und Regionen gestalteten sich dabei sehr unterschiedlich.

Im europäischen Ausland konnte KROMI den Umsatz um 14,4 % von 13,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 15,3 Mio. EUR steigern. Der Inlandsumsatz von KROMI belief sich im ersten Halbjahr 2021/2022 auf 17,7 Mio. EUR nach 18,2 Mio. EUR im Vorjahr, da große Automotive-Kunden ihre Produktionsvolumina in Folge des weltweiten Halbleitermangels erheblich reduziert haben. Sehr positiv zeigte sich die Geschäftsentwicklung in Brasilien, wo KROMI den Umsatz auf 4,9 Mio. EUR ausbauen konnte (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR). Noch deutlicher spiegelt sich die erfreuliche Entwicklung in dem Umsatzzuwachs von 33 % in der brasilianischen Landeswährung wider. Während der Anstieg hauptsächlich auf Bestandkunden zurückzuführen ist, konnten gleichzeitig fünf Neukunden gewonnen werden, mit denen KROMI die Zusammenarbeit in Brasilien im zweiten Halbjahr 2021/2022 aufnehmen wird.

Bernd Paulini, Vorsitzender des Vorstands, ordnet die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021/2022 wie folgt ein: "Unsere Erwartung einer zunehmenden gesamtkonjunkturellen Erholung sowie positiver Impulse in unseren Zielbranchen hat sich nur teilweise bestätigt. Ungeachtet des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds in der deutschen Automobilbranche, unterstreicht jedoch die insgesamt erfolgreiche Ausweitung der Geschäftsaktivitäten das anhaltende Interesse an den Dienstleistungen von KROMI." Unter den neuen Kunden in Brasilien befinden sich namhafte Konzerne, die weltweit mit Standorten vertreten sind. Dies eröffnet KROMI nicht nur in Brasilien, sondern auch in Europa attraktive Möglichkeiten, mit den Kunden gemeinsam zu wachsen. In Deutschland verzeichnete KROMI im ersten Halbjahr 2021/2022 von Bestands- wie auch von Neukunden Aufträge im Bereich der Technologieberatung. Dabei konnte KROMI auch einen der weltweit führenden Automobilhersteller von der eigenen Expertise bei der Optimierung von Produktionsprozessen überzeugen.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr 2021/2022 erwartet KROMI für das gesamte Geschäftsjahr 2021/2022 eine Fortsetzung des profitablen Wachstums. Unter den Annahmen, dass die Corona-Pandemie, die globalen Lieferkettenprobleme und geopolitische Krisen sich nicht weiter verschärfen, rechnet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg im unteren bis mittleren Prozentbereich sowie einer deutlichen Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) gegenüber dem Vorjahr.

Den vollständigen Bericht nach IFRS wird KROMI am 28. Februar 2022 im Tagesverlauf auf der Internetseite www.kromi.de im Bereich Investor Relations zum Download bereitstellen.





Unternehmensprofil:



KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Spezialist zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes, insbesondere von technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der produzierenden Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement, schlanke Logistikprozesse und Werkzeughandel zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Werkzeugausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite fortlaufend im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotenziale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in sieben weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de

