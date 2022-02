DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG





Mercedes-Benz Group AG



DE000A289XH6



DE000A2YNZV0



DE000A2GSCY9



DE000A2AAL31



DE000A2YNZW8



Bekanntmachung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) des Wertpapierhandelsgesetzes



Ersetzung der



MERCEDES-BENZ GROUP AG



(vormals: Daimler AG)



durch die



MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V.,



als Emittentin der folgenden Schuldverschreibungen (zusammen, die "Schuldverschreibungen"),



die im Rahmen des



Daimler Euro Medium Term Note Programme (das "Programm")



begeben wurden:



EUR 1.000.000.000 1,625 % Schuldverschreibungen fällig am 22. August 2023



EUR 750.000.000 0,00 % Schuldverschreibungen fällig am 8. Februar 2024



EUR 1.250.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen fällig am 3. Juli 2024



EUR 1.000.000.000 1.50 % Schuldverschreibungen fällig am 9. März 2026



EUR 1,000,000,000 0.375 % Schuldverschreibungen fällig am 8. November 2026



Mercedes-Benz International Finance B.V., eine hundertprozentige unmittelbare Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) mit Sitz Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Niederlande, wird die Mercedes-Benz Group AG (vormals DAG) mit Sitz Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland als Emittentin der Schuldverschreibungen ersetzen (die "Ersetzung").



Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen:



1. Ersetzung



Mit Wirkung zum 2. März 2022 (der "Ersetzungstag") ersetzt Mercedes-Benz International Finance B.V. Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin nach Maßgabe von § 10 (Ersetzung) der Emissionsbedingungen jeder Serie von Schuldverschreibungen.



2. Ausführliche Informationen zur Ersetzung



2.1 Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) und Mercedes-Benz International Finance B.V. haben vereinbart, dass Mercedes-Benz International Finance B.V. mit Wirkung zum Ersetzungstag an die Stelle der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin und Schuldnerin für die Verpflichtungen der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) aus den Schuldverschreibungen tritt.



2.2 Im Zusammenhang mit der Ersetzung hat Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) nach Maßgabe einer Garantie (die "Garantie") vom 24. Februar 2022 zugunsten der Gläubiger der Schuldverschreibungen die ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sowie von jeglichen sonstigen Beträgen, die gegebenenfalls auf die Schuldverschreibungen zahlbar sind, unbedingt und unwiderruflich garantiert.



2.3 Die Gläubiger der Schuldverschreibungen können Kopien der Garantie kostenfrei von der im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestellten Emissionsstelle erhalten und sollten diesbezügliche Anfragen an die nachfolgend angegebene Adresse richten:



Citibank, N.A., London Branch



Citigroup Centre



Canada Square



Canary Wharf



London E14 5LB



Vereinigtes Königreich



z. Hd.: Paying Agent, Issuer Services



3. Ersetzung und Abrechnung fälliger und zahlbarer Schuldverschreibungen



Mit Wirkung ab dem Ersetzungstag:



3.1 tritt Mercedes-Benz International Finance B.V. an die Stelle der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin und Schuldnerin für die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen;



3.2 erfüllt Mercedes-Benz International Finance B.V. sämtliche Verpflichtungen, die Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) in ihrer Eigenschaft als Emittentin aus den Schuldverschreibungen entstehen;



3.3 wird Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) von sämtlichen Verpflichtungen freigestellt, die ihr in ihrer Eigenschaft als Emittentin aus den Schuldverschreibungen entstehen; und



3.4 erfüllt Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) sämtliche Verpflichtungen, die ihr in ihrer Eigenschaft als Garantin aus der Garantie entstehen.



4. Sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist ab dem Ersetzungstag ausschließlich an die Mercedes-Benz International Finance B.V. an ihre vorstehend angegebene Anschrift zu übermitteln.



Diese Bekanntmachung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine englischsprachige Übersetzung ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.































