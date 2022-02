DGAP-Ad-hoc: MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





MagForce AG verlängert und erweitert 5,0 Mio. EUR Wandelschuldverschreibung mit Lansdowne Investment Company Cyprus Limited um zusätzliche 2,0 Mio. EUR





25.02.2022 / 22:19 CET/CEST





MagForce AG verlängert und erweitert 5,0 Mio. EUR Wandelschuldverschreibung mit Lansdowne Investment Company Cyprus Limited um zusätzliche 2,0 Mio. EUR



Berlin, 25. Februar 2022 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute eine Wandelschuldverschreibungsvereinbarung in Höhe von 5,0 Mio. EUR mit der Lansdowne Investment Company Cyprus Limited ("Lansdowne") verlängert und zusätzliche 2,0 Mio. EUR unter dieser Wandelschuldverschreibung zur Finanzierung der weiteren Markteinführung des NanoTherm Therapie Systems ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibung in Höhe von insgesamt 7,0 Mio. EUR hat eine Laufzeit von 12 Monaten und wird mit 12 Prozent verzinst. Die Wandelschuldverschreibung kann nach Ermessen von Lansdowne gewandelt werden in Aktien der Magforce AG zu einem Preis von 2,75 EUR pro Aktie, oder getauscht werden in Aktien der MagForce USA, Inc. zu einem Preis von 11,00 EUR pro Aktie, und/oder in bar ausgezahlt werden.



Wie in der Ermächtigung der Hauptversammlung der MagForce AG vom 12. August 2021 vorgesehen, werden die zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben.



Kontakt:



MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin



Barbara von Frankenberg



Vice President Communications & Investor Relations



T +49-30-308380-77



E-Mail: bfrankenberg@magforce.com



Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

















