va-Q-tec erwartet nach Rekordjahr 2021 weiteres starkes und profitables Wachstum auch im Geschäftsjahr 2022



- Konzernumsatz der va-Q-tec überschreitet 2021 mit 104,1 Mio. EUR den Vorjahreswert um + 44% und die 100 Mio. EUR Umsatzschwelle sehr deutlich



- Gesamtwachstum getragen durch zweistellige Zuwachsraten in allen Geschäftsbereichen: Systemgeschäft +87%, Services +35% und Produktgeschäft +20%



- EBITDA verbessert sich überproportional zum Umsatz um 64% auf 18,7 Mio. EUR; EBITDA-Marge vom Umsatz auf 18% gesteigert (Vj.: 16%)



- Weiteres dynamisches Wachstum auch außerhalb des Impfstoffbereichs für 2022 und darüber hinaus erwartet





Würzburg, 28. Februar 2022 Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik) bestätigt auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen die profitable Wachstumsdynamik 2021. Der Konzernumsatz 2021 lag mit einem Zuwachs von 44% und 104,1 Mio. EUR (Vj.: 72,1 Mio. EUR) deutlich über dem oberen Ende der Prognosespanne von 95 bis 100 Mio. EUR. Das System-Geschäft (Thermische Verpackungen) verzeichnete mit einem Plus von 87% auf 36,4 Mio. EUR (Vj.: 19,5 Mio. EUR) den größten Zuwachs. Dieser Bereich profitierte insbesondere von den weltweiten Kampagnen mit CoVid-19-Impfstoffen. So z.B. durch Boxen- und Palettenlösungen für One-way-Transporte, die den temperaturstabilen Transport autark über viele Tage ermöglichten. Im Dienstleistungsgeschäft ("Serviced Rental" von thermischen Verpackungssystemen) verzeichnete va-Q-tec in 2021 mit 44,1 Mio. EUR Umsatz ein Wachstum von 35% (Vj.: 32,7 Mio. EUR). Dabei verzeichnete die Vermietung kleiner Thermoboxen für Transporte "auf der letzten Meile" im dritten und vierten Quartal eine sehr positive Entwicklung, während gleichzeitig auch die Vermietung großer Thermocontainer von einem beschleunigten Anlauf von Neuprojekten im zweiten Halbjahr profitierte. Neben der Impfstoffdistribution profitierte va-Q-tec zudem von einer weiteren Verbreiterung der Kundenbasis insgesamt. Im Geschäftsbereich Produkte (Vakuumisolationspaneele und Phase Change Materials) stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20% auf 22,0 Mio. EUR (Vj.: 18,3 Mio. EUR). Dies wird wesentlich von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Kühl- und Gefriergeräten getrieben. Zusätzlich wird dieser Trend durch die neuen, seit dem 1. März 2021 geltenden EU-Energieeffizienzlabel für Kühl- und Gefriergeräte verstärkt. Die Gesamterträge beliefen sich auf 122,6 Mio. EUR, was einem Anstieg von 46% entspricht (Vj.: 84,1 Mio. EUR).



Der deutliche Geschäftszuwachs schlug sich dabei überproportional im Ergebnis nieder, wodurch va-Q-tec die Profitabilität 2021 weiter verbessern konnte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 64% von 11,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 18,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 18% gegenüber 16% im Vorjahr, gemessen am Umsatz.



Auch für das Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus zeigt sich, dass sich die dynamische Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in der TempChain-Logistik weiter fortsetzen wird. Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, kommentiert: "Bereits heute erfordern über 70 der 100 meistverkauften Arzneimittel der Welt eine streng temperaturkontrollierte Lieferkette, sogenannte TempChains - mit stark steigender Tendenz. Gleichzeitig eröffnet die mRNA-Technologie der Pharmabranche zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten gegen Krankheiten, wie z.B. Krebs oder Multiple Sklerose. Dies dürfte für weitere Pull-Effekte in der TempChain-Logistik sorgen." Um die wirtschaftlichen Marktpotenziale der Hightech-Dämmlösungen umfänglich zu nutzen, baut va-Q-tec nicht nur seine Stellung als führendes Unternehmen im Bereich der Hochleistungs-Thermoverpackungen für die TempChain-Logistik stetig weiter aus, sondern stärkt durch strategische Industrie- und Technologiepartnerschaften auch seine Position als Innovationstreiber im Bereich der thermischen Energieeffizienz. Angesichts der Tatsache, dass 60% des Primärenergieverbrauchs in den Industrieländern für thermische Zwecke verwendet wird, sieht der Vorstand va-Q-tec technologisch wie auch strategisch hervorragend aufgestellt, um vom Megatrend Klimaschutz durch thermische Energieeffizienz in den kommenden Jahren signifikant zu profitieren.



Die final testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 inklusive Prognose wird va-Q-tec mit dem Geschäftsbericht am 29. März 2022 veröffentlichen und im Rahmen einer Telefonkonferenz mit dem Vorstand vorstellen.



IR Kontakt



va-Q-tec AG



Felix Rau



Telefon: +49 931 35942 - 2973



E-Mail: Felix.Rau@va-Q-tec.com



cometis AG



Claudius Krause



Telefon: +49 611 - 20 585 5-28



E-Mail: krause@cometis.de



Über va-Q-tec



va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com, Twitter: @vaQtec, LinkedIn: linkedin.com/company/va-Q-tec



