(Hamburg, 1. März 2022) Der Vorstand der ZEAL Network SE hat heute auf Grundlage der vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 beschlossen, dem Aufsichtsrat im Einklang mit der kommunizierten Dividendenpolitik eine Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie vorzuschlagen. Zudem hat der Vorstand beschlossen, die Ausschüttung einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Auszahlung der Sonderdividende soll der Optimierung der Kapitalstruktur dienen, da die derzeitige Kapitalisierung der Gesellschaft ihren Kapitalbedarf zur unverminderten Fortführung der Wachstumsstrategie überschreitet.



Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 22. März 2022 sowie der Hauptversammlung am 30. Juni 2022 soll den Aktionären von ZEAL damit eine Dividende von insgesamt rund 47 Millionen Euro (2,10 Euro je Aktie) gezahlt werden.



Das bereinigte EBITDA von ZEAL legte nach vorläufigen Berechnungen, begünstigt durch einen Rückgang der Marketingaufwendungen sowie des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auf 27,5 Millionen Euro (2020: 12,7 Millionen Euro) zu und liegt damit über der angepassten Prognose von rund 25 Millionen Euro.



Der Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2021 wird am 24. März 2022 veröffentlicht.



Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft (abrufbar unter https://www.zealnetwork.de/de/investoren/publikationen/).



Kontakt:



Frank Hoffmann



Senior Investor Relations Manager



T: +49 (0)40 809036042



frank.hoffmann@zealnetwork.de

















