NFON AG erreicht 2021 wichtige strategische Meilensteine auf dem Weg zum führenden Anbieter für sprachzentrierte Business-Kommunikation

















10.03.2022 / 07:00









Corporate News



- NFON wächst 2021 planmäßig; wiederkehrende Umsätze steigen um 14 %



- Mit 90 % sehr hoher Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz



- Neu installierte Nebenstellen (Seats) steigen um 12 % auf 587.067



- Strategische Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen sichern Zugang zu attraktiven UCaaS- und CCaaS-Märkten in Europa



- Mitarbeiteranzahl im Bereich Entwicklung um 41 % erhöht und neue Produkte erfolgreich eingeführt



- Weitere strategische Maßnahmen 2022 zielen auf beschleunigten Wachstumskurs in den kommenden Jahren



München, 10. März 2022 - NFON, europäischer Anbieter für sprachzentrierte Business-Kommunikation aus der Cloud, hat im Geschäftsjahr 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld die zuletzt gesetzten Ziele erreicht. Gleichzeitig setzte das Unternehmen die zu Beginn des Jahres 2021 geschärfte Wachstumsstrategie mit Fokus auf den Ausbau von Unified Communications as a Service (UCaaS) sowie Contact Center as a Service (CCaaS) konsequent um.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen erhöhte NFON 2021 die wiederkehrenden Umsätze um 14,4 % auf 68,0 Mio. Euro (2020: 59,4 Mio. Euro). Der Gesamtumsatz stieg um 12,3 % auf 75,9 Mio. Euro (2020: 67,6 Mio. Euro). Damit erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz auf 89,5 % (2020: 87,8 %). Die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) konnte um 11,9 % auf 587.067 ausgebaut werden (31. Dezember 2020: 524.791). Hier wirkte sich noch die durch die besondere Situation der vergangenen zwei Jahre entstandene Investitionszurückhaltung aufseiten der Kunden in ganz Europa aus. Gleichzeitig gelang es erneut den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (blended ARPU) im Berichtszeitraum 2021 auf 9,84 Euro (2020: 9,77 Euro) zu erhöhen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch die anhaltend hohen Home-Office-Tätigkeiten und dem dadurch erhöhten Volumen an Sprachminuten getrieben. Im Zuge der strategischen Fokussierung auf die attraktiven UCaaS- und CCaaS-Märkte hatte NFON 2021 planmäßig die Investitionen intensiviert. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich in der Folge auf -2,0 Mio. Euro (2020: 2,3 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA betrug -1,3 Mio. Euro (2020: 3,5 Mio. Euro).



Mit Blick auf die geschärfte Wachstumsstrategie erreichte NFON im Jahr 2021 wesentliche strategische Meilensteine: Im Juni 2021 ist NFON über eine Beteiligung eine strategische Partnerschaft mit der italienischen Meetecho eingegangen. Diese ermöglicht NFON den Zugang zu branchenführendem WebRTC-Know-how und beschleunigt zugleich die Umsetzung der Unified-Communications-Strategie. Im November 2021 sicherte sich NFON durch die Partnerschaft mit der tschechischen Daktela den Zugang zum stark wachsenden europäischen CCaaS-Markt. Mit der neuen Omni-Channel-Lösung Contact Center Hub wird NFON in ihren Kernmärkten ab dem zweiten Quartal 2022 exklusiv ein Produkt vermarkten können, das zielgruppengerecht professionelle Contact-Center-Funktionen für kleine und mittelständische Unternehmen bietet.



Für eine erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie ist es von entscheidender Bedeutung, Innovationen und Produktfunktionalitäten schnell umzusetzen und an den Markt zu bringen. Zu diesem Zweck hat NFON zum einen die Mitarbeiteranzahl im Bereich Entwicklung um 41 % erhöht, zum anderen wie geplant wieder mehr in Marketing-Aktivitäten investiert. Neue Produkte wie Contact Center Hub, CRM Connect oder Meet & Share werden sich, unterstützt von den neuen Partnerprogrammen "Ngage" sowie "Gemeinsam Stark", ab dem zweiten Halbjahr 2022 in zunehmendem Seatwachstum materialisieren. Attraktive Chancen sieht NFON insbesondere auch in den noch jungen Märkten Osteuropas. Entsprechend wurde 2021 eine neue Tochtergesellschaft in Polen gegründet und Ressourcen in diese Region verlagert. Das Netzwerk aus bereits mehr als 80 Partnern bildet dabei eine solide Basis für kommendes Wachstum.



Um die erheblichen Potenziale in den europäischen UCaaS- und CCaaS-Märkten realisieren zu können, wird NFON auf den Erfolgen 2021 aufbauen. Dazu plant der Vorstand das Produkt- und Lösungs-Portfolio um eine vollständige UCaaS-Suite, CCaaS-Lösungen sowie weitere offene APIs zu erweitern. Neben dem Ausbau des eigenen Know-hows und der kontinuierlich fortgesetzten Verstärkung der Entwicklerteams setzt NFON dabei auch weiterhin auf Technologiepartnerschaften sowie gezielte M&A-Aktivitäten im Technologiebereich. Auch die Verkaufs- und Vertriebsressourcen werden im laufenden Geschäftsjahr weiter aufgestockt.



Mit den 2021 umgesetzten Maßnahmen wurden von NFON bereits wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem vollumfänglichen Anbieter für sprachzentrierte Business-Kommunikation erreicht. Inwieweit sich der Krieg in der Ukraine auf die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im Jahr 2022 auswirkt, ist derzeit aufgrund erheblicher Unsicherheiten und der hohen Dynamik nicht verlässlich abschätzbar. Ein konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird NFON daher mit dem Geschäftsbericht 2021 veröffentlichen.



Der vollständig testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2021 wird am 07. April 2022 auf der Webseite der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.



An diesem Tag veranstaltet NFON zudem ihren Capital Markets Day 2022.



Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 im Überblick:



Mio. Euro

2021

2020

Veränderung

Gesamtumsatz

75,9

67,6

12,3 %

Wiederkehrende Umsätze

68,0

59,4

14,4 %

Anteil wiederkehrender Umsätze

89,5 %

87,8 %



Nicht-wiederkehrende Umsätze

7,9

8,2

-3,8 %

Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze

10,5 %

12,2 %



ARPU blended1

9,84

9,77

0,7 %

Seatwachstum



(31. Dezember)

587.067

524.791

11,9 %

EBITDA

-2,0

2,3

n/a

Adj EBITDA2

-1,3

3,5

n/a







1 basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in jedem Jahr

2 Bereinigt um Retention Bonus, Aktienoptionen, Aufwand Akquisitionen, Einmaleffekte







Kontakt Investor Relations



NFON AG



Sabina Prüser



Head of Investor Relations



+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com



Medienkontakte



NFON AG



Thorsten Wehner



Vice President Public Relations



+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG



Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für sprachzentrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) mit über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Cloudya, das Kernprodukt von NFON, ist die Plattform für eine einfache, unabhängige und verlässliche Businesskommunikation für Unternehmen aller Branchen und Größen. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation, dazu zählen UCaaS, CCaaS und zukünftig iPaaS. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen begleiten wir Unternehmen in die Zukunft der Business-Kommunikation. https://corporate.nfon.com/de/



Disclaimer



Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.



























Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



