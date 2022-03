DGAP-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Planegg/München, 10. März 2022



Ad hoc: MorphoSys AG meldet nicht zahlungswirksame Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwertes in Höhe von rund 231 Mio. € nach Konsolidierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; entsprechende Erhöhung des operativen Konzernaufwands in 2021



Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute bekannt, dass sie eine nicht zahlungswirksame Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von rund 231 Mio. € vornehmen wird. Diese Abschreibung resultiert aus der Konsolidierung der Forschungs-/Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens nach der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals, Inc. ("Constellation"). MorphoSys hat beschlossen, seine Forschungsaktivitäten auf die am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren und alle Laboraktivitäten an seinem deutschen Forschungszentrum in Planegg zu zentralisieren. Infolgedessen wurden alle in den USA angesiedelten Aktivitäten im Zusammenhang mit den Abteilungen für Forschungsbiologie und Arzneimittelforschung eingestellt. Daher lassen sich die frühen Pipeline-Projekte nicht mehr realisieren und die erwarteten Cashflows aus diesen Projekten können entsprechend nicht mehr vereinnahmt werden. Da die frühe Pipeline Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts aus der Übernahme von Constellation war, wurde auf Basis der jüngsten Cashflow-Prognosen ein Wertminderungstest (Impairment Test) durchgeführt, der eine Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von 231 Mio. € auslöste.



Die Abschreibung ist nicht zahlungswirksam und wird sich auf die betrieblichen Aufwendungen des Konzerns für das vierte Quartal des Jahres 2021 auswirken. Die Abschreibung in Höhe von 231 Mio. € wird den operativen Aufwand des Konzerns, der zusammen mit den vollständigen Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 am 16. März 2022 veröffentlicht wird, entsprechend erhöhen.



Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.de. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.



Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die MorphoSys-Unternehmensgruppe. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die finanzielle Lage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden schließen lassen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys unzutreffend sein könnten, die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit Entwicklungen im Wettbewerb, klinischen Studien und Produktentwicklungen sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Abschätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formblatt 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.



