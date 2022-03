DGAP-News: APONTIS PHARMA AG





/ Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation













APONTIS PHARMA: START-Studie in wissenschaftlicher Publikation veröffentlicht - Geringeres Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse durch Single Pill-Therapie

















16.03.2022 / 07:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





APONTIS PHARMA: START-Studie in wissenschaftlicher Publikation veröffentlicht - Geringeres Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse durch Single Pill-Therapie





Monheim am Rhein, 16. März 2022. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, gibt bekannt, dass Daten der in diesem Umfang einmaligen Versorgungsforschungs-Studie namens "START" zur Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse in der Peer Reviewed-Fachpublikation "Integrated Blood Pressure Control" veröffentlicht wurden. Die Autoren schließen aus den Ergebnissen, dass ein Single Pill-Therapiekonzept bei kardiovaskulären Patienten in der Langzeittherapie generell bevorzugt werden sollte, um die Prognose dieser Patienten zu verbessern.

In der START-Studie (Effect of Single pill combinations on Treatment Adherence and persistence as well as on clinical and pharmacoeconomic outcomes in the Real-world Treatment of hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia and in secondary prevention of cardiovascular events: A claims data analysis) wurden mehrere kardiovaskuläre Ereignisraten (u. a. zu Mortalität, zu Herzinfarkten und zu Schlaganfällen) zwischen einer Therapie von sieben Single Pills und einer Therapie mit der jeweiligen losen Kombination der entsprechenden Einzelwirkstoffe verglichen.

Insgesamt flossen Daten von 59.336 Patienten in die Auswertung ein, die u. a. zu folgenden Ergebnissen zugunsten der Single Pill-Therapie führten:

einer signifikant höheren Compliance (Therapie-Treue)



eine geringere Gesamt-Mortalität



geringere kardiovaskuläre Ereignisraten



eine verringerte Anzahl an Gesamt-Hospitalisierungen







"Die START-Studie hat zum ersten Mal unter Praxisbedingungen bei in Deutschland versicherten Patienten gezeigt, dass kardiovaskuläre Ereignisse und die Mortalität durch ein Single Pill-Therapiekonzept besser gesenkt werden können als durch eine substanzgleiche Mehr-Tabletten-Strategie. Dies unterstreicht die klinische Bedeutung der Single Pill und untermauert die aktuellen Empfehlungen vieler medizinischer Fachgesellschaften", sagt Studien-Mitautor Prof. Dr. Hans-Georg Predel.

"Die nun vorliegenden, voll publizierten Ergebnisse der START-Studie liefern eine verlässliche Datenbasis zum Nachweis des klinischen Nutzens einer Single Pill-Therapie. Als Single Pill Company ist es unser Anspruch, den Therapieerfolg der Patienten durch hochwirksame Medikamente zu sichern und den therapeutischen Nutzen eines Single Pill-Therapiekonzeptes, vor allem aufgrund der nachgewiesenen Prognoseverbesserung für die Patienten, herauszustellen. Dadurch liefern wir den betreuenden Ärzten eine Entscheidungsbasis zur Substitution der substanzgleichen Mehr-Tabletten-Strategie durch eine Single Pill", sagt Thomas Milz, Chief Product Officer der APONTIS PHARMA AG.



Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations

ir@apontis-pharma.de



T: +49 2173 89 55 4900



F: +49 2173 89 55 1521



Alfred-Nobel-Str. 10



40789 Monheim am Rhein



Deutschland

apontis-pharma.de

APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

CROSS ALLIANCE



Sven Pauly



Sara Pinto

ir@apontis-pharma.de



T: +49 89 125 09 0330