Frankfurt am Main, 16. März 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, hat sich am heutigen Tage eine Mehrheit der Aktien an der VIB Vermögen AG ("VIB") gesichert. Diese Mehrheitsbeteiligung besteht aus rund 36 % der ausstehenden Aktien der VIB, welche die DIC außerhalb ihres freiwilligen öffentlichen Teilangebots erworbenen hat, sowie mehr als 15 % der ausstehenden Aktien der VIB, die der DIC im Rahmen des Angebots bis zum heutigen Tage angedient worden sind.



Nach erfolgreichem Vollzug des Angebots wird die DIC daher eine Mehrheit der VIB-Aktien halten und die VIB wie geplant im DIC-Konzernabschluss voll konsolidieren. Diese Konsolidierung wird voraussichtlich zu einer Steigerung der Funds from Operations führen. Die DIC wird spätestens zur Hauptversammlung am 24. März 2022 eine angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlichen, welche die voraussichtlichen Auswirkungen der Konsolidierung der VIB entsprechend berücksichtigt.



Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich am 18. März 2022 um 24:00 Uhr MEZ aus und steht noch unter den in Ziffer 7.1.2 bis 7.1.5 der Angebotsunterlage niedergelegten Vollzugsbedingungen.



Wichtige Information:



Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VIB dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Teilangebot betreffende Bestimmungen wurden in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Potentiellen Investoren und Inhabern von Wertpapieren der VIB wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Teilangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.



Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts durchgeführt. Das Angebot unterliegt nicht den rechtlichen Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, da die Aktien der VIB lediglich im Freiverkehr notiert sind. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der VIB können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden. Es wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Angebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.



Die DIC behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der VIB außerhalb des Teilangebots börslich oder außerbörslich zu erwerben oder Vereinbarungen über solche Erwerbe abzuschließen.



Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der DIC und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die DIC und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der DIC oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und die zukunftsgerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die DIC und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, zukunftsgerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.









