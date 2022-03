DGAP-News: BB BIOTECH AG





Comunicato stampa del 17 marzo 2022

In occasione dell"Assemblea generale annuale di BB Biotech AG gli azionisti hanno votato a favore di tutte le proposte presentate, approvato il dividendo di CHF 3.85 per azione ed eletto due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

Tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG sono state approvate dagli azionisti della società in occasione dell"Assemblea generale annuale tenutasi in data odierna.

Gli azionisti hanno votato a favore della proposta di corrispondere un dividendo di CHF 3.85 lordi per azione. Il pagamento verrà effettuato il 23 marzo 2022, la data di registrazione sarà il 22 marzo 2022, mentre la data di stacco del dividendo (ex dividendo) è fissata per il 21 marzo 2022.

Gli azionisti hanno riconfermato i precedenti membri del CdA Dr. Erich Hunziker, Presidente, Dr. Clive Meanwell, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen e Dr. Thomas von Planta per un ulteriore mandato di un anno. Il Consiglio di Amministrazione di BB Biotech ha deciso di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Susan Galbraith, uscita dal CdA nel 2021, e di ampliare tale organo con l"aggiunta di un ulteriore membro. Questo allargamento è stato dettato dalla complessità in costante aumento del settore delle biotecnologie e dalle crescenti aspettative degli investitori per quanto concerne i temi di sostenibilità e corporate governance. L"ampliamento della platea di membri consentirà al Consiglio di Amministrazione di istituire un apposito Sustainability & Governance Committee. BB Biotech è estremamente lieta di avere individuato due professioniste altamente qualificate come nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: gli azionisti hanno infatti eletto la Dr.ssa Pearl Huang e Laura Hamill come nuovi membri per un mandato della durata di un anno.

La Dr.ssa Pearl Huang è titolare di una laurea in life sciences presso il MIT di Boston e ha conseguito un dottorato in biologia molecolare presso la Princeton University. Ha lavorato per oltre 30 anni nel settore farmaceutico e in quello delle biotecnologie e ad oggi ha contribuito allo sviluppo di otto farmaci utilizzati dai pazienti su base quotidiana. La Dr.ssa Huang è stata CEO di Cygnal Therapeutics, (Boston, USA). È inoltre membro dei Consigli di Amministrazione di Waters Corporation, KSQ Therapeutics, e MIT Corporation, nonché advisory partner di Flagship Pioneering.

Laura Hamill apporta oltre 30 anni di esperienza nel settore biofarmaceutico. Nella sua ultima posizione ricoperta è stata Vicepresidente esecutivo per le operazioni commerciali mondiali presso Gilead Sciences. Prima di approdare in Gilead aveva ricoperto presso Amgen una serie di posizioni esecutive di vertice negli Stati Uniti e a livello internazionale per quasi 20 anni. Attualmente è membro dei Consigli di Amministrazione di AnaptysBio, Y-mAbs Therapeutics, Pardes Biosciences e Unchained Labs. La signora Hamill ha avviato la propria carriera presso Hoffmann-La Roche in posizioni di vendita e gestione del marchio sull"arco di un periodo di otto anni. Laura Hamill è titolare di una laurea in gestione aziendale conseguita presso l"Università dell"Arizona.

Il Dr. Erich Hunziker, Presidente del CdA, ha commentato: «Il Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG è lieto di poter accogliere tra le proprie fila la Dr.ssa Pearl Huang e la signora Laura Hamill, le quali apporteranno il loro vasto bagaglio di esperienza e il loro network internazionale di contatti». Siamo inoltre lieti di aver riassegnato il seggio nel CdA lasciato vacante dalla Dr.ssa Susan Galbraith nel 2021 a seguito della sua promozione all"interno di AstraZeneca. Ringraziamo la Dr.ssa Galbraith per il suo formidabile impegno e la sua dedizione e le porgiamo i nostri migliori auguri per le sue nuove sfide professionali».

Per ulteriori informazioni:

Luca Fumagalli, telefono +39 272 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.com



Maria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.ch



www.bbbiotech.com

BB Biotech AG è una società d"investimento con sede a Sciaffusa/Svizzera ed è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. Dal 1993 la società investe in aziende specializzate nello sviluppo di farmaci innovativi, operative prevalentemente negli Stati Uniti e nell"Europa occidentale. BB Biotech è uno degli investitori leader nel campo delle biotecnologie. Ai fini della selezione delle posizioni in portafoglio, BB Biotech fa affidamento sulla pluriennale esperienza del proprio prestigioso Consiglio di Amministrazione e sull"analisi fondamentale condotta dall"esperto team di gestione di Bellevue Asset Management AG.



Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono basate sulle stime attuali di BB Biotech AG nonché dei suoi direttori e funzionari, e sono quindi soggette a rischi e a incertezze che possono variare nel tempo. Poiché gli sviluppi effettivi possono discostarsi significativamente da quanto preventivato, BB Biotech AG e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi responsabilità a tale riguardo. Tutte le dichiarazioni con carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa vengono effettuate soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech AG e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi obbligo volto ad aggiornare qualsivoglia dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.