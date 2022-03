DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA





Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA zur Nicht-Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Christian Friege

















17.03.2022









Oldenburg, 17. März 2022. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, Herr Dr. Rolf Hollander hat mitgeteilt, dass das Kuratorium aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung mit mehrheitlicher Entscheidung den Vorstandsvertrag des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Christian Friege über den 31.12.2022 hinaus nicht verlängern wird. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller CEWE COLOR Stiftung die Geschäfte der börsennotierten CEWE Stiftung & Co. KGaA. Dabei entscheidet das Kuratorium über die Besetzung des Vorstands. Herr Dr. Friege hat angeboten, die Kontinuität in der Führung zu gewährleisten und eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht getroffen.



Dazu teilt der Aufsichtsratsvorsitzende Otto Korte im Namen des Aufsichtsrats der CEWE Stiftung & Co. KGaA folgendes mit:



Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA spricht Herrn Dr. Friege seinen ausdrücklichen Dank aus: "Herr Dr. Friege hat nach Überzeugung des Aufsichtsrats die positive Unternehmens- und Ertragsentwicklung wesentlich geprägt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem von Herrn Dr. Friege geführten Vorstand war stets von Offenheit, Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt. Wir hätten eine Vertragsverlängerung sehr befürwortet und danken Herrn Dr. Friege ausdrücklich für die geleistete Arbeit und seine Zusage, im Interesse des Unternehmens eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen", so der Vorsitzende des Aufsichtsrats Otto Korte.



Auch die Erben des Unternehmensgründers Heinz Neumüller als größter Anteilseigner von CEWE (27,1% Anteilsbesitz) teilen diese Auffassung: "Herr Dr. Friege kann auf seine ausgezeichnete Arbeit stolz sein. Das Unternehmen ist Jahr für Jahr wertvoller geworden und hat nicht zuletzt in der COVID-19-Pandemie gezeigt, dass das Geschäftsmodell resilient ist. Diese langfristige Orientierung liegt nicht nur im Interesse von Investoren, Mitarbeitern und Kunden, sondern entspricht auch dem Denken und Handeln des Unternehmensgründers Heinz Neumüller. Herr Dr. Friege hat zu jeder Zeit unser volles Vertrauen genossen und wir hätten eine Vertragsverlängerung sehr begrüßt", teilten die Erben mit.



























