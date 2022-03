DGAP-News: Douglas GmbH





/ Schlagwort(e): Personalie













Douglas GmbH: DOUGLAS CDO Vanessa Stützle wechselt als CEO zur LUQOM Group

















22.03.2022 / 10:15









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

DOUGLAS CDO Vanessa Stützle wechselt als CEO zur LUQOM Group

Düsseldorf, 22. März 2022. Vanessa Stützle, Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsführung bei DOUGLAS, wechselt ab September 2022 als neue CEO zur E-Commerce-Plattform für Leuchten und Lichtlösungen, LUQOM Group. Bis zu ihrem Wechsel wird sie ihre aktuellen Aufgaben voll wahrnehmen.

"Wir bedauern sehr, dass wir den gemeinsamen erfolgreichen Weg mit Vanessa nicht fortsetzen werden; zugleich aber freue ich mich für Vanessa über diesen wichtigen Karriereschritt", sagte Tina Müller, CEO der DOUGLAS Group. "Mit umfassender digitaler Kompetenz und hohem Engagement hat sie die erfolgreiche Digitalisierung von DOUGLAS maßgeblich mitgestaltet. Für die starke Zusammenarbeit der vergangenen Jahre möchte ich mich im Namen des ganzen DOUGLAS-Teams bei Vanessa sehr herzlich bedanken."

Henning Kreke, Vorsitzender des DOUGLAS-Aufsichtsrats, sagte: "Wir danken Vanessa Stützle für ihre hervorragenden Leistungen und wünschen ihr alles Gute für den nächsten Karriereschritt. Mit dem erfolgreichen Ausbau von Onlinehandel und Partnerprogramm hat sie einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass DOUGLAS heute im E-Commerce Europas Nummer Eins auf dem Premium-Beauty-Markt ist."

Vanessa Stützle wurde im Mai 2020 zum Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsführung berufen, verantwortlich für E-Commerce und das Partnerprogramm, Omni-Channel, CRM, Retail Media Sales und Data Strategy. Bereits seit Januar 2018 hatte die studierte Betriebswirtschaftlerin als Executive Vice President das Online-Geschäft bei DOUGLAS verantwortet, seit Juli 2019 zudem das Customer Relationship Management.

"Ich hatte eine großartige Zeit bei DOUGLAS. Gemeinsam mit Tina Müller, dem gesamtem Management und meinen Teams haben wir sehr viel bewegt und DOUGLAS als führende Beauty Plattform etabliert. Für diese Erfahrung und die hervorragende Zusammenarbeit bin ich sehr dankbar", sagte Vanessa Stützle.

Über die Nachfolge von Vanessa Stützle als CDO der DOUGLAS Group wird zu gegebener Zeit informiert.

ÜBER DOUGLAS

DOUGLAS ist Europas führender Premium-Beauty-Konzern. Mit über 160.000 Beauty- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Beauty-Marketplace und rund 2.000 Filialen inspiriert DOUGLAS in nie dagewesener Vielfalt, individuelle Schönheit zu leben. Der weitere Ausbau des wachstumsstarken E-Commerce steht im Zentrum des Strategieprogramms #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und Accessoires.

PRESSEKONTAKT:

Peter Wübben



Leiter Unternehmenskommunikation & Nachhaltigkeit



Telefon: +49 211 16847 8569



E-Mail: pr@douglas.de