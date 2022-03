DGAP-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie





Geplante Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat der BayWa AG: Prof. Lutz soll vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat wechseln, Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger rückt auf den CEO-Posten nach







München, 23. März 2022



Am 31. März 2023 wird der jetzige Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, Prof. Klaus Josef Lutz, die operative Führung der BayWa AG nach dann 15 Jahren im Amt abgeben. Der Aufsichtsrat der BayWa leitet damit einen Umbau der Unternehmensspitze ein, um für Kontinuität im Vorstand und Aufsichtsrat zu sorgen.



Dem liegt ein Vorschlag seitens der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in der Folge: BRB AG), Beilngries, zugrunde, Prof. Klaus Josef Lutz im Rahmen der Wahlen der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 in den Aufsichtsrat der BayWa AG zu wählen.



Die BRB AG ist mit 34,26 Prozent der Stimmrechte größter Aktionär der BayWa AG.



Den Vorschlag der BRB AG hat sich der Aufsichtsrat auf Anregung des Nominierungsausschusses in seiner Sitzung am 23. März 2022 zu eigen gemacht.



Die BRB AG hat auch den Wunsch geäußert, dass sich Prof. Lutz als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung stellt.



Der derzeit amtierende BayWa Aufsichtsratsvorsitzende, Manfred Nüssel, hatte bereits 2018 eine erneute Kandidatur für den Aufsichtsrat ausgeschlossen.



Der Aufsichtsrat der BayWa AG hat weiter das heutige Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger als neuen Vorstandsvorsitzenden der BayWa AG ab 1. April 2023 bestellt. Marcus Pöllinger ist seit 2008 im BayWa Konzern beschäftigt und seit November 2018 Mitglied des Vorstandes. In dieser Funktion ist er für die Segmente Agrar, Technik, Bau und Energie verantwortlich.



Zudem hat der Aufsichtsrat entschieden, 2023 eine Frau in den Vorstand zu berufen.



BayWa AG



Der Vorstand



BayWa Aktiengesellschaft, Arabellastraße 4, 81925 München, www.baywa.de



WKN 519406 // ISIN DE0005194062; WKN 519400 // ISIN DE0005194005



Mitteilende Person und Kontakt:



Jenny Levié,



Leitung Corporate Communications,



BayWa Aktiengesellschaft,



Arabellastraße 4,



81925 München



Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,



E-Mail: jenny.levie@baywa.de

























