DGAP-News: Verallia Deutschland AG





/ Schlagwort(e): Jahresergebnis













Verallia Deutschland AG: VORLÄUFIGE ZAHLEN BESTÄTIGT - UMSATZ UND EBITDA KNAPP UNTER VORJAHR

















25.03.2022 / 18:15









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Verallia Deutschland AG legt Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vor



BAD WURZACH, 25. März 2022 - Die Verallia Deutschland AG, die zu den führenden Herstellern für Verpackungsglas zählt, lag im Geschäftsjahr 2021 wie bereits mit vorläufigen Zahlen angekündigt, beim Umsatz und EBITDA knapp unter Vorjahresniveau. Der Konzernumsatz betrug 551,8 Mio. Euro (Vorjahr: 555,3 Mio. Euro) und das Konzern-EBITDA 115,5 Mio. Euro (Vorjahr 120,7 Mio. Euro). Sie lagen somit 0,6 bzw. 4,3 % unter der Werten des Vorjahres.



Der Umsatzrückgang konzentriert sich auf die erste Jahreshälfte, während der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte wieder etwa stieg. Der Rückgang im Gesamtjahr ist mengen- und währungsbedingt, eine etwas verbesserte Preisstruktur wirkte dem entgegen.



Das Konzernergebnis nach Abzug des Anteils der Minderheitsaktionäre betrug 45,0 Mio. Euro (Vorjahr: 59,1 Mio. Euro). Maßgeblich für die Verringerung sind neben den niedrigeren Umsätzen höhere Umsatzkosten sowie negative Währungseffekte. Trotz gesunkener Umsätze stiegen die Umsatzkosten, in erster Linie zurückzuführen auf höhere Energiekosten sowie allgemeine Inflationseffekte.



Die Kennzahlen haben sich gegenüber der Pressemitteilung vom 16. Februar 2022 nicht mehr verändert.



In allen für die Verallia Deutschland AG geographisch relevanten Märkte hatte die Covid-19-Pandemie auch im Geschäftsjahr 2021 nach wie vor Auswirkungen auf die Nachfrage und den Absatz in bestimmten Produktbereichen. Zusätzlich kamen gegen Ende des Geschäftsjahres negative Inflationseffekte, insbesondere im Energiebereich, hinzu. In der Folge bleiben beide Segmente, Deutschland und Osteuropa, hinter den ursprünglichen Erwartungen und hinter dem Vorjahresniveau zurück.



Im europäischen Umfeld war die Nachfrage auf dem Behälterglasmarkt tendenziell leicht höher als im Vorjahr. Grundsätzlich waren jedoch alle Produktbereiche von kurzfristigen Nachfrageschwankungen betroffen. Herausfordernd war v.a. in Deutschland die von Kunden gewünschte hohe Flexibilität. Kurze Reaktionszeiten sind jedoch eine der Stärken von Verallia Deutschland, was die Marktposition prinzipiell weiter gestützt hat.



Die osteuropäischen Konzerngesellschaften bewegten sich im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls in einem relativ stabilen Behälterglasmarkt. In Russland war der Glasabsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr konstant. In der Ukraine verzeichnete der Glasmarkt ein moderates Wachstum, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.



Bei der Verallia Deutschland AG betrug der Umsatz 415,0 Mio. Euro (Vorjahr: 420,5 Mio. Euro) und lag damit zumindest annährungsweise in der intern erwarteten Größenordnung. Die aufgrund des Gewinnabführungsvertrags abgeführten Gewinne lagen im Berichtsjahr bei 55,6 Mio. Euro (Vorjahr: 49,6 Mio. Euro). Im Ergebnis vor Steuern sind im Finanzergebnis Zuschreibungen in Höhe von 10,4 Mio. Euro und Abschreibungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro auf die osteuropäischen Beteiligungen enthalten (Vorjahr: 0 Euro).



An der im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag festgelegten Ausgleichszahlung für die außenstehenden Aktionäre - die durch die Horizon Holdings Germany GmbH ausbezahlt wird - hat sich nichts geändert. Sie beträgt für das Geschäftsjahr 2021 wieder 17,06 Euro (netto).



Wie im Risikobericht des Geschäftsberichts dargestellt, könnten sich durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine negative Auswirkungen auf den Verallia Deutschland Konzern ergeben. Konkrete Szenarien sind derzeit allerdings noch nicht vorhersehbar.



Der vollständige Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2021 wird am 25. März 2022 veröffentlicht.



--- 3.473 Zeichen (inkl. Leerzeichen) ---



Über Verallia - Bei Verallia ist unser Purpose (Unternehmenszweck) Glas neu zu denken - für eine nachhaltige Zukunft. Wir möchten neu definieren wie Glas produziert, wiederverwendet und recycelt wird, um es zum nachhaltigsten Verpackungsmaterial der Welt zu machen. Wir arbeiten für eine gemeinsame Sache mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Partners entlang der Wertschöpfungskette, um neue gesunde und nachhaltige Lösungen für alle zu entwickeln.



Mit rund 10.000 Beschäftigten und 32 Glasproduktionsstätten in 11 Ländern, sind wir der führende europäische und der weltweit drittgrößte Hersteller von Glasbehältern für Lebensmittel und Getränke, der innovative, maßgeschneiderte und umweltfreundliche Lösungen für mehr als 10.000 Kunden rund um die Welt bietet.



Verallia hat 2021 mehr als 16 Milliarden Flaschen und Gläser produziert und einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro erzielt. Verallia ist im Segment A des Euronext an der Paris Börse gelistet (Ticker: VRLA - ISIN: FR0013447729) und gehört den SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable Indizes an.



Für mehr Informationen besuchen Sie www.verallia.com.



Pressekontakt



Verallia Deutschland AG | Cornelia BANZHAF - cornelia.banzhaf@verallia.com

Tel. +49 7564 18 255

Oberlandstraße - 88410 Bad Wurzach



























25.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de