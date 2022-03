DGAP Stimmrechtsmitteilung: technotrans SE















Luxunion S.A., Foyer Finance S.A. und Luxempart S.A., Leudelange, Luxemburg (zusammen "Luxempart").





Luxempart überschritt am 8. März 2022 die Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien. Infolgedessen gab Luxempart gem. § 33 Abs. 1, § 34 Abs. 1 WpHG eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung ab. Mit der Überschreitung des Schwellenwertes aktualisiert die Luxempart ihre Mitteilung zu den Zielen der Beteiligung nach § 43 WpHG.





Die vorgenannten Mitteilenden haben uns in diesem Zusammenhang gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG am 28. März 2022 über Folgendes informiert:





1. Aktualisierung der Mitteilung vom 26. Oktober 2021 zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:





a) Die Investition dient weiterhin der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele sowie der Erzielung von Handelsgewinnen;







b) Luxempart schließt nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Stimmrechte zu erwerben;







c) Luxempart unterstützt den Aufsichtsrat langfristig bei der Förderung eines unternehmerischen Ansatzes. Als wesentliche Aktionärin der Emittentin strebt Luxempart eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an;







d) Luxempart unterstützt wie bisher die Verbesserung der Kapitaleffizienz der Emittentin im Sinne einer langfristig wertorientierten Unternehmensführung. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdmittelfinanzierung und der Dividendenpolitik, beabsichtigt Luxempart nicht.







2. Herkunft der verwendeten Mittel gem. § 43 Abs. 1 S. 4 WpHG







Der vorausgehende Erwerb von Stimmrechten durch Luxempart erfolgte unter Einsatz von Eigenmitteln.

