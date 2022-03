DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE





Hamburg, 29. März 2022



ABOUT YOU mit starkem vorläufigen Q4 und Jahresergebnis 2021/2022

Konzernumsatz wächst im GJ 2021/2022 aufgrund strategischer Wachstumsinitiativen um +48,3 bis 50,5% im Jahresvergleich auf 1.730 bis 1.755 Mio. EUR (GJ 2020/2021: 1.166,5 Mio. EUR)



Bereinigte EBITDA-Marge 1 von -4,0 bis -3,4% (GJ 2020/2021: -3,0%) entspricht -70 bis -60 Mio. EUR durch anhaltende Wachstumsinvestitionen im GJ 2021/2022



Konzernumsatz steigt im Q4 um +30,2 bis 38,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 400 bis 425 Mio. EUR (Q4 2020/2021: 307,1 Mio. EUR), bereinigte EBITDA-Marge von -3,5 bis -1,0% (Q4 2020/2021: 0,8%)



ABOUT YOU erreicht prognostiziertes Umsatzwachstum in der Spanne von 1.725 bis 1.775 Mio. EUR (+48 bis 52% im Jahresvergleich) und übertrifft bisherige Prognose für bereinigtes EBITDA (ca. -70 Mio. EUR) auf Konzernebene im GJ 2021/2022



Prognose für GJ 2022/2023 mit Veröffentlichung des Konzernabschlusses am 24. Mai 2022 geplant



Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, verzeichnete auch im vierten Quartal sowie dem Gesamtjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 weiter nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen schritt bei der Umsetzung strategischer Initiativen zur Optimierung des Kundenerlebnisses und Produktsortiments im ABOUT YOU Online-Shop, der internationalen Expansion nach Südeuropa und in nordische Länder sowie der profitablen Skalierung seines B2B-Geschäfts voran. Trotz anhaltender Investitionen in sein Wachstum lag ABOUT YOUs Profitabilität über den eigenen Prognosen.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "Wir sind stolz darauf, was ABOUT YOU im letzten Jahr geschafft hat. Seit unserem Start an der Börse im Juni 2021, erfüllt ABOUT YOU alle gesetzten Ziele. Wir machen weiterhin signifikante Fortschritte bei unseren Wachstumstreibern, um den Online-Shop zu verbessern, unsere Handels- und B2B-Geschäfte auszuweiten und profitabel zu werden. Die heute veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse unterstreichen, wie robust ABOUT YOUs Geschäftsmodell auch in einem volatilen Marktumfeld ist. Wir sind optimistisch, unsere langfristigen Ziele zu erreichen, im Geschäftsjahr 2023/2024 den Break-Even auf Konzernebene und nur zwei Jahre später einen Konzernumsatz von 5 Milliarden Euro zu erbringen."

Gemäß den vorläufigen Zahlen wuchs der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2021/2022 im Jahresvergleich um 48,3 bis 50,5% auf 1.730 bis 1.755 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2020/2021: 1.166,5 Mio. EUR). ABOUT YOU setzte damit seine Wachstumsziele und Pläne zur Kundengewinnung erfolgreich um. Durch strategische Initiativen wie der Einführung innovativer Features im ABOUT YOU Online-Shop zur Verbesserung der personalisierten Produktsortierung oder Live-Shopping-Events sowie dem Launch von mehr als 70 exklusiven oder limitierten Kooperationen mit ABOUT YOUs Netzwerk aus Influencern und prominenten Persönlichkeiten wurde das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021/2022 angetrieben. Zur Gewinnung neuer Kund*innen trug maßgeblich der Erfolg der Markteintrittskampagnen in Südeuropa und den nordischen Ländern bei.

Im vierten Quartal stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich trotz herausfordernder Marktbedingungen aufgrund der Covid-19-bedingten Restriktionen und Lieferengpässe stark von 30,2 bis 38,4% auf 400 bis 425 Mio. EUR an (Q4 2020/2021: 307,1 Mio.).

Zurückzuführen auf die strategischen Investitionen in die europäische Expansion betrug die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr -4,0 bis -3,4% und das bereinigte EBITDA -70 bis -60 Mio. EUR (GJ 2020/2021: -3,0% oder -35,5 Mio. EUR).

ABOUT YOU wies im vierten Quartal eine solide bereinigte EBITDA-Marge von -3,5 bis -1,0% und ein bereinigtes EBITDA von -15 bis -4 Mio. EUR auf (Q4 2020/2021: 0,8% oder 2,4 Mio. EUR). Verglichen mit den ersten neun Monaten wurden die Marketingausgaben im Q4 2021/2022 als Reaktion auf die herausfordernden Marktbedingungen geringfügig gesenkt. Auch anhaltende Skaleneffekte und Fixkostendegressionen führten zu einem bereinigten EBITDA leicht über den Prognosen.

Alle Geschäftssegmente haben stark zu ABOUT YOUs finanziellem Erfolg beigetragen. Für das DACH-Segment aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vermeldete das Unternehmen ein gesundes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich der hohen Zwanziger und verbesserte seine Profitabilität im Geschäftsjahr 2021/2022. Damit erreichte das DACH-Segment im vierten Quartal einen neuen Höchstwert, der sich aus einer verbesserten Aussteuerung im Marketing und entsprechenden Einsparungen in den Marketingausgaben ergab.

Das internationale Segment Rest of Europe (RoE) hat im Geschäftsjahr erneut signifikantes Wachstum gezeigt. Nach seinen Markteintrittskampagnen im ersten und dritten Quartal ist ABOUT YOU inzwischen in 23 europäischen Märkten außerhalb von DACH vertreten und hat seine Präsenz in Südeuropa und den nordischen Ländern im vergangenen Quartal weiter ausgebaut. Basierend auf seinem bewährten Go-to-Market-Playbook setzte ABOUT YOU großflächige Social-Media-Kampagnen um und plant, die Aktivitäten in den Regionen in den nächsten Monaten weiter auszubauen. Darüber hinaus launchte ABOUT YOU seine Global Shipping Platform im Dezember 2021 und bietet inzwischen den Versand in rund 100 Länder weltweit an. Während das bereinigte EBITDA durch hohe Investitionen beeinträchtigt wurde, übertraf der Umsatz im RoE-Segment für das vierte Quartal erstmals den Umsatz im DACH-Segment.

Die B2B-Aktivitäten von ABOUT YOU, die im Segment Tech, Media und Enabling (TME) ausgewiesen werden, erzielten eine positive bereinigte EBITDA-Marge, nachdem alle drei Absatzströme im Geschäftsjahr 2021/2022 den Break-Even erreichten. Das Segment war durch herausragende Wachstumsraten gekennzeichnet, die sich im vierten Quartal leicht normalisierten. Nachdem der Teilbereich des TME-Segments, der unabhängig vom ABOUT YOU Online-Shop auf Firmenkunden und deren Direct-to-Consumer-Plattformen ausgerichtet ist, erfolgreich in SCAYLE umbenannt wurde, konnte das Unternehmen mit seinem proaktiven Auftreten im Markt bereits weitere Neukund*innen für SCAYLE für das Geschäftsjahr 2022/2023 gewinnen.

Bei seinen ambitionierten Zielen im Bereich ESG verzeichnete ABOUT YOU klare Fortschritte im Geschäftsjahr 2021/2022 als erstes vollständig klimaneutrales Jahr für das E-Commerce-Unternehmen. Darüber hinaus konnte es den Umsatzanteil seines Sortiments nachhaltigerer Produkte auf mehr als 20% steigern und hat zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen zur Förderung von Kreislaufwirtschaft vorangetrieben, um verlängerte Lebenszyklen von Modeartikeln zu gewährleisten.

Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse von ABOUT YOU wird der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2021/2022 voraussichtlich innerhalb der prognostizierten Spanne von 1.725 bis 1.775 Mio. EUR (+48 bis 52% Wachstum gegenüber dem Vorjahr) liegen. Es kann noch keine sichere Aussage darüber getroffen werden, ob die obere Hälfte der Spanne erreicht wird. Voraussichtlich übertrifft das bereinigte EBITDA die vorherige Prognose und beläuft sich im Geschäftsjahr 2021/2022 auf -70 bis -60 Mio. EUR.

ABOUT YOU ist weder in Russland noch in der Ukraine geschäftlich tätig. Seit das Unternehmen aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine Ende Februar 2022 eine erhöhte Handelsvolatilität in Mittel- und Osteuropa festgestellt hat, werden mögliche Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung auf das laufende Geschäftsjahr genau beobachtet. Dies schließt ein, dass die geopolitischen Spannungen abhängig von ihrer Dauer, ihrer Intensität und ihrem Ausgang potenziell auch das Vertrauen der Konsument*innen in Europa im Allgemeinen belasten könnten und somit deren Nachfrage nach Modeartikeln einschränken dürften.

Die vollständigen und endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 mit der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 werden am 24. Mai 2022 vorgelegt. Am 31. Mai 2022 plant ABOUT YOU die Veröffentlichung seines ESG-Reports.

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com



+49 (0)40 638 569 212



+49 (0)151 533 19 109

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com



+49 (0)40 638 569 359



+49 (0)151 280 855 92





Julia Stötzel | Investor Relations & Communications

julia.stoetzel@aboutyou.com



+49 (0)40 638 569 359



+49 (0)171 3575 103





Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.





Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



1 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte