va-Q-tec erwartet nach Rekordjahr 2021 mittelfristig weiteres starkes und profitables Wachstum



- Konzernumsatz der va-Q-tec AG überschreitet 2021 mit 104,1 Mio. EUR den Vorjahreswert um 44% und die 100 Mio. EUR Umsatzschwelle sehr deutlich



- EBITDA verbessert sich überproportional zum Umsatz um 64% auf 18,7 Mio. EUR;

EBITDA-Marge vom Umsatz auf 18% gesteigert (Vj.: 16%)



- Für 2022 Umsatzwachstum auf 115 Mio. EUR bis 122 Mio. EUR bei überproportionalem EBITDA-Wachstum erwartet



- Mittelfristprognose: Bis 2025 Umsatzsteigerung auf 160 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR erwartet; angestrebte EBITDA-Marge von 22% bis 26%





Würzburg, 29. März 2022 Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik) bestätigt die bislang vorläufigen, ungeprüften Zahlen 2021: Der Konzernumsatz lag mit einem Zuwachs von 44% und 104,1 Mio. EUR (Vj.: 72,1 Mio. EUR) deutlich über dem oberen Ende der Prognosespanne von 95 bis 100 Mio. EUR. Der deutliche Geschäftszuwachs schlug sich dabei überproportional im Ergebnis nieder, wodurch va-Q-tec die Profitabilität 2021 weiter verbessern konnte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 64% von 11,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 18,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 18% gegenüber 16% im Vorjahr, gemessen am Umsatz.



Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, kommentiert das erfolgreiche Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung: "2021 führte die erhöhte Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe in Deutschland und die großen Impfkampagnen weltweit zu einer massiv verstärkten Nachfrage temperaturkontrollierter Transportlösungen. Thermoboxen und -container von va-Q-tec kommen entlang der gesamten Lieferkette umfangreich zum Einsatz. Doch nicht nur im Bereich der TempChain-Logistik entwickelt sich unser Geschäft sehr positiv: Entscheidende Vorteile bieten unsere Hightech-Vakuumisolationspaneele insbesondere überall dort, wo sichere und hocheffiziente Isolationslösungen auf engstem Raum gefragt sind. Das eröffnet uns weitere Möglichkeiten für die Zukunft. Wir werden daher nach einem außerordentlichen Rekordjahr 2021 auch kurz- und mittelfristig ein hohes Wachstumstempo beibehalten, das durch alle va-Q-tec Märkte angeregt wird."



Für das Geschäftsjahr 2022 geht va-Q-tec von einem weiteren Umsatzwachstum auf eine Umsatz-Bandbreite von 115 Mio. EUR bis 122 Mio. EUR aus. Für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 grundsätzlich ein gegenüber dem Vorjahr mittelstarkes und aufgrund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Produktmixes mit einem wachsenden Anteil höhermargiger Produkte und Dienstleistungen relativ zum Umsatz überproportionales Wachstum. Aufgrund von möglichen Zusatzkosten und Unwägbarkeiten durch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen erwartet va-Q-tec eine gleichbleibende bis leicht steigende EBITDA-Marge gegenüber 2021.



Sven Larsen, acting Managing Director der britischen Tochtergesellschaft va-Q-tec Ltd. kommentiert: "Hatten wir in 2021 noch einen erheblichen Anteil der internationalen Covid-Impfstoff-Transporte zu bewältigen, so zeichnen sich ab 2022 weitere erfolgversprechende Projekte bei der internationalen Medikamenten-Verteilung ab. Unser hervorragender Ruf als Anbieter von sicheren Transportmitteln für die Covid-Impfstoffe kommt dabei sehr positiv zum Tragen."



Darüber hinaus stärkt va-Q-tec durch strategische Industrie- und Technologiepartnerschaften auch seine Position als Innovationstreiber im Bereich der thermischen Energieeffizienz. Angesichts der Tatsache, dass 60% des Primärenergieverbrauchs in den Industrieländern für thermische Zwecke verwendet werden, sieht der Vorstand va-Q-tec technologisch wie auch strategisch hervorragend aufgestellt, um vom Megatrend Klimaschutz durch thermische Energieeffizienz in den kommenden Jahren nachhaltig zu profitieren.



Diese markttreibenden Entwicklungen werden sich nach Einschätzung des Vorstandes auch mittelfristig in einem signifikanten Umsatz- und EBITDA-Wachstum widerspiegeln. Stefan Döhmen, CFO der va-Q-tec AG, kommentiert: "Konkret erwarten wir, dass bis 2025 der Umsatz auf 160 bis 180 Mio. EUR bei einer angestrebten EBITDA-Marge von 22-26% steigen wird." Die Prognose schließt somit an die profitable Wachstumsstory an, die va-Q-tec in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Dr. Joachim Kuhn ergänzt: "Mit einem jährlichen Wachstumstempo von durchschnittlich über 24% in den letzten 5 Jahren lassen wir viele Wettbewerber weit hinter uns und gewinnen stetig Marktanteile hinzu. Diese Entwicklung belegt eindrucksvoll die solide Basis, die wir bei va-Q-tec für einen langfristigen Unternehmenserfolg geschaffen haben. Gleichzeitig haben wir eine Plattform errichtet, auf der wir Technologieinnovationen zu neuartigen Lösungen vereinen und vorantreiben können. Damit entwickeln wir die Vakuumisolationsdämmung stetig weiter und eröffnen uns zusätzliche Anwendungsfelder der Zukunft."



Der vollständige Geschäftsbericht 2021 ist ab heute auf der Internetseite ir.va-q-tec.com verfügbar.



Über va-Q-tec



va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com, Twitter: @vaQtec, LinkedIn: linkedin.com/company/va-Q-tec



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



