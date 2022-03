DGAP-News: SYNLAB AG





Kooperation zwischen SYNLAB und OncoDNA bringt umfassenden Biomarker-Test für Therapiewahl zur Krebsbehandlung nach Deutschland

SYNLAB wird den hochwertigen OncoDEEP(R)-Biomarker-Test anbieten, der Prognosen von Patientenreaktionen auf unterschiedliche zugelassene und experimentelle Therapieoptionen für verschiedene Krebsarten beschleunigt und verbessert



Der umfassende Test unterstützt Onkolog*innen bei der Auswahl der vielversprechendsten und effektivsten Behandlungen für Krebspatient*innen



Mit der Partnerschaft baut SYNLAB seine Expertise im Bereich Onkologie weiter aus und unterstreicht den Fokus auf personalisierte Diagnostik und Präzisionsmedizin

SYNLAB, Europas führender Anbieter von medizinischen Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests, und OncoDNA, ein auf Präzisionsmedizin zur Behandlung von Krebs und genetischen Krankheiten spezialisiertes Genomik- und Theranostikunternehmen, starten eine Kooperation, um den hochwertigen Biomarker-Test OncoDEEP(R) zur Verfügung stellen. Mit dem Test erweitert SYNLAB sein bestehendes Angebot im Bereich der personalisierten Diagnostik und Präzisionsmedizin in der Onkologie und unterstützt Onkolog*innen dabei, Patientenreaktionen auf unterschiedliche zugelassene und experimentelle Therapieoptionen für verschiedene Krebsarten zu prognostizieren und dadurch die bestmögliche Behandlungsoption wählen zu können.



Der sowohl von den privaten als auch gesetzlichen Krankenkassen getragene Test basiert auf der Analyse von über 600 unterschiedlichen Genen und umfasst die Messung komplexer genomischer Signaturen wie homologer Rekombinationsmangel (HRD), Tumormutationslast (TMB), Mikrosatelliteninstabilität (MSI) und Verlust der Heterozygotie (LOH). Dadurch kann festgestellt werden, ob ein Patient für eine gezielte Behandlung oder eine Immuntherapie in Frage kommt. Bei bestimmten Krebsarten, wie z. B. HER2-positivem Brustkrebs, werden auch immunhistochemische Analysen (IHC) durchgeführt, um die Proteinexpression zu messen und festzustellen, ob die Patienten für Krebsmedikamente in Frage kommen.



Dr. Christian Mayer, Leiter des Bereichs Humangenetik, Pathologie und Zytologie bei SYNLAB Deutschland, unterstreicht die innovativen Facetten des neuen Tests: "OncoDEEP(R) ist ein echter Mehrwert für das onkologische Diagnostikangebot in Deutschland. Insbesondere im Vergleich zu einem singulärem Biomarker-Test bietet OncoDEEP(R) die Möglichkeit, die Reaktion von Patient*innen auf eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten umfassend zu testen und zu prognostizieren. Der Test liefert einen erheblichen Mehrwert für Patient*innen und Ärzt*innen und bedeutet letztlich eine präzise Entscheidungshilfe zur Auswahl der effektivsten Behandlungsoptionen."



Bernard Courtieu, CEO von OncoDNA, stimmt dem zu und unterstreicht die besonderen Vorteile der neuen Partnerschaft: "Wir freuen uns, dass wir unsere OncoDEEP(R)-Technologie nutzen können, um den Bereich der molekularen Diagnostik für die klinische Onkologie durch SYNLAB weiter zu stärken. Biomarker-Tests haben das Potenzial, die Lebensqualität für Patient*innen zu verbessern. Es sollte ein weltweites Ziel sein, den allgemeinen Zugang zu diesen Tests sicherzustellen. Zudem wird unsere Zusammenarbeit die Präzisionsmedizin in Deutschland weiter stärken."





Über SYNLAB



Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. €.



Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com und www.synlab.de.



























