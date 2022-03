DGAP-News: Westwing Group SE





Westwing erzielt Wachstum gegenüber hohem Vorjahresniveau in 2020: Der Umsatz steigt auf EUR 522 Mio. mit einem Wachstum von 21% gegenüber dem Vorjahr



Westwing erwirtschaftet trotz Beeinträchtigungen in der Lieferkette und erhöhter Wachstumsinvestitionen in der zweiten Jahreshälfte ein bereinigtes EBITDA von EUR 40 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,7% für das Geschäftsjahr 2021



Die Profitabilität wurde durch den Anstieg des margenstarken Anteils der Westwing Collection unterstützt, der im Gesamtjahr 2021 um 9 Prozentpunkte auf 34% des Bruttowarenvolumens (GMV) des Konzerns anstieg



Hohe Netto-Cash-Position von EUR 97 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2021 bietet strategische Flexibilität



München, 29. März 2022 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt heute die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 bekannt.

Westwing erzielte ein starkes, profitables Wachstum. Der Umsatz des Konzerns stieg im Vorjahresvergleich um 21% auf EUR 522 Mio. Das Wachstum wurde von beiden Segmenten getragen, wobei das DACH Segment ein Umsatzwachstum von 22% und das Internationale Segment ein Wachstum von 19% erreichten. Die Gesamtzahl der aktiven Kunden stieg auf 1,7 Mio., ein Zuwachs von 11% im Vergleich zu Ende 2020.

In Bezug auf Profitabilität hat Westwing im Geschäftsjahr 2021 ein bereinigtes EBITDA von EUR 40 Mio. erzielt, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,7% entspricht. Die Rentabilität wurde insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2021 durch die zunehmenden Kostenanstiege beeinflusst. Dies wurde auf der einen Seite durch Beeinträchtigungen in der Lieferkette verursacht, die zu höheren Kosten für Lagerhaltung und Seefracht-Container führten und auf der anderen Seite durch strategische Investitionen in die Westwing Collection, Marketing und Technologie. Westwing erzielte einen positiven Free Cashflow von EUR 2,7 Mio. und schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einer hohen Netto-Cash-Position von EUR 97 Mio. ab.

"Mit einem Umsatzzuwachs von +96% in nur zwei Jahren hat Westwing in sehr kurzer Zeit ein enormes Wachstum erzielt. Damit hat das Unternehmen seine Größe im Jahr 2021 gegenüber 2019 fast verdoppelt. Diese Ergebnisse in einem hochdynamischen und herausfordernden Umfeld zu erzielen, erfüllt uns und unser Team mit großem Stolz," sagt Westwing-CEO und Gründer Stefan Smalla.

Prognose 2022



Angesichts der derzeit gedämpften Verbraucherstimmung und einer großen Unsicherheit bezüglich des weiteren Jahresverlaufs sowie der außerordentlich starken Ausgangsbasis des ersten Halbjahres 2021, prognostiziert Westwing einen Umsatz in der Spanne von EUR 460 Mio. und EUR 540 Mio. mit einer Wachstumsrate von -12% bis 3%. Für die zweite Jahreshälfte 2022 wird ein deutlich höheres Wachstum als in der ersten Jahreshälfte erwartet. Nachdem die extrem starken Basiseffekte der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr entfallen, werden in der zweiten Jahreshälfte positive Wachstumsraten erwartet.

Aufgrund weiterer strategischer Investitionen in Marketing, Technologie und die Westwing Collection sowie anhaltender negativer Effekte durch Beeinträchtigungen in der Lieferkette prognostiziert Westwing ein bereinigtes EBITDA von EUR -9 Mio. und EUR +16 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -2% bis +3%, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich positiver ausfallen sollen.

Webcast



Westwings Q4 2021 Earnings Call wird am 29. März 2022 per Live-Stream ab 10:00 Uhr (MESZ) auf der Investor Relations Website des Unternehmens übertragen: https://ir.westwing.com. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird im Anschluss an die Veranstaltung auf der Website zur Verfügung gestellt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird voraussichtlich am 18. Mai 2022 als virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Westwing unter: https://ir.westwing.com.

Über Westwing



Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2021 EUR 522 Mio. Umsatz. Mit seinem, Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "home enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

Disclaimer



Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.