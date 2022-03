DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA





Oldenburg, 30. März 2022. Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat mit seiner heutigen Sitzung beschlossen, die dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Damit empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung, die am 15. Juni 2022 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,35 Euro pro Aktie (Dividende im Vorjahr: 2,30 Euro). CEWE gehört damit zu den wenigen deutschen Unternehmen, die eine über so viele Jahre kontinuierlich steigende Dividende vorweisen können.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)



Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de





Internet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com ,

cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.de



Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeits-berichterstattung.



Finanzterminkalender



(soweit terminiert)



31.03.2022 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2022



11.05.2022 Veröffentlichung der Q1 2022 Zwischenmitteilung



15.06.2022 Hauptversammlung 2022



09.08.2022 Veröffentlichung des H1 2022 Zwischenberichts



20.09.2022 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2022



21.09.2022 Baader Investment Conference 2022



11.11.2022 Veröffentlichung der Q3 2022 Zwischenmitteilung



29.11.2022 Deutsches Eigenkapitalforum 2022





Über CEWE



Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.



























