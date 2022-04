DGAP-News: sino AG





/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung













sino AG: QUIN Technologies GmbH in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Series A Finanzierung; Abschluss der Verhandlungen und Signing der Kapitalerhöhung bis Juni 2022 erwartet

















01.04.2022 / 16:41









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.













Die QUIN Technologies GmbH, Betreiberin von getquin.com, einem sozialen Netzwerk für Investoren, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss einer Series A Finanzierungs-runde. Mit einem potentiellen Investor ist bereits ein - rechtlich nicht bindendes - Term Sheet unterschrieben worden. Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Series A ist, dass sich noch mindestens ein weiterer Co-Investor an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Hierzu befindet sich die Geschäftsführung der QUIN Technologies GmbH bereits in aussichtsreichen Gesprächen.





Das Gesamtvolumen der Series A soll sich mindestens auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag belaufen. Bis Juni 2022 sollen die Verhandlungen abgeschlossen und die Verträge über die Kapitalerhöhung unterschrieben werden.





Mit dem Wachstumskapital will das FinTech seine Vorreiterrolle als Social Investing Plattform weiter ausbauen. Die sino AG ist derzeit noch über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, mit rund 13,5 % an der Quin Technologies GmbH beteiligt. Die sino Beteiligungen GmbH beabsichtigt im Rahmen der angestrebten Series A, keine Anteile zu veräußern, sondern weitere Anteile durch Wandlung eines bereits ausgereichten Wandeldarlehens zu übernehmen, was per Saldo dazu führen würde, dass die Beteiligung der sino an der QUIN Technologies GmbH auf etwa 11,3 %, nach Durchführung der Series A in der derzeit angestrebten Größenordnung, sinken würde.





Auf Basis des angestrebten Preises der Kapitalerhöhung bei der Series A ergäbe sich für die sino bezogen auf ihre derzeitigen Anteile rechnerisch ein Buchgewinn von rund 3,9 Millionen Euro. Im Falle einer Aufgabe der Beteiligung an der QUIN Technologies GmbH kann sich ein anderer, höherer oder niedrigerer, Wert aus diesem Risikoinvestment realisieren. Der Vorstand der sino sieht die bisherige Entwicklung des FinTech als gut an und ist bezüglich der Perspektiven optimistisch.





Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand -



0211 3611-2040



Düsseldorf, 1. April 2022Die QUIN Technologies GmbH, Betreiberin von getquin.com, einem sozialen Netzwerk für Investoren, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss einer Series A Finanzierungs-runde. Mit einem potentiellen Investor ist bereits ein - rechtlich nicht bindendes - Term Sheet unterschrieben worden. Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Series A ist, dass sich noch mindestens ein weiterer Co-Investor an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Hierzu befindet sich die Geschäftsführung der QUIN Technologies GmbH bereits in aussichtsreichen Gesprächen.Das Gesamtvolumen der Series A soll sich mindestens auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag belaufen. Bis Juni 2022 sollen die Verhandlungen abgeschlossen und die Verträge über die Kapitalerhöhung unterschrieben werden.Mit dem Wachstumskapital will das FinTech seine Vorreiterrolle als Social Investing Plattform weiter ausbauen. Die sino AG ist derzeit noch über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, mit rund 13,5 % an der Quin Technologies GmbH beteiligt. Die sino Beteiligungen GmbH beabsichtigt im Rahmen der angestrebten Series A, keine Anteile zu veräußern, sondern weitere Anteile durch Wandlung eines bereits ausgereichten Wandeldarlehens zu übernehmen, was per Saldo dazu führen würde, dass die Beteiligung der sino an der QUIN Technologies GmbH auf etwa 11,3 %, nach Durchführung der Series A in der derzeit angestrebten Größenordnung, sinken würde.Auf Basis des angestrebten Preises der Kapitalerhöhung bei der Series A ergäbe sich für die sino bezogen auf ihre derzeitigen Anteile rechnerisch ein Buchgewinn von rund 3,9 Millionen Euro. Im Falle einer Aufgabe der Beteiligung an der QUIN Technologies GmbH kann sich ein anderer, höherer oder niedrigerer, Wert aus diesem Risikoinvestment realisieren. Der Vorstand der sino sieht die bisherige Entwicklung des FinTech als gut an und ist bezüglich der Perspektiven optimistisch.Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de 0211 3611-2040

























01.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de