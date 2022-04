DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA





Pressemitteilung des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung

















01.04.2022









Pressemitteilung auf Veranlassung des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung



Die am 17.3.22 getroffene Mehrheitsentscheidung des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, den Vertrag von Vorstandschef Christian Friege nach Ablauf am 31.12.2022 nicht zu erneuern, hat intern und extern zu einer Reihe von Fragen geführt. Der Vorsitzende des Kuratoriums, Rolf Hollander, ist deshalb vom Kuratorium beauftragt worden, für folgende Klarstellung zu sorgen.



Trotz der durchaus akzeptablen bis guten Arbeit Frieges, die letzthin 2021 zu leicht rückläufigen Ergebnissen geführt hat, haben sich beim Kuratorium seit längerer Zeit Bedenken gegen Frieges Leistungen und gegen sein Verhalten herausgebildet. Zwei Drittel der Kuratoriumsmitglieder sind der festen Überzeugung, dass Friege nicht mehr das nötige uneingeschränkte Vertrauen für eine Vertragsverlängerung hat - aus persönlichen wie aus inhaltlichen Gründen. Auch bei einem insgesamt gut positionierten Geschäftsmodell und der beliebten Marke CEWE sieht das Kuratorium in einem von immer aggressiver agierender Konkurrenz bedrohten Markt ein dynamischeres Handeln der Gruppe mit neuen gewinnversprechenden Impulsen für erforderlich.



Dass Christian Friege das gesellschaftlich und cewe-intern bedeutende Thema Frauen im Vorstand und weiteren leitenden Funktionen nicht erkannt und implementiert hat, ist nach Überzeugung des Vorsitzenden Rolf Hollander ein unentschuldbares Versäumnis. Friege habe die Notwendigkeit der Förderung der Diversität im Unternehmen sowie den Prozess der Berufung einer Frau als Vorständin Personal und Organisationsentwicklung durch das Kuratorium nicht forciert sondern im Gegenteil massiv behindert.



Außerdem habe er eine von CEWE-Mitarbeiterinnen getriebene Initiative der Frauenförderung innerhalb des Unternehmens nicht unterstützt. Dies zeigt, wie unwichtig für Christian Friege Frauenförderung auf allen Ebenen der CEWE-Gruppe ist.



























