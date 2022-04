DGAP-News: UET United Electronic Technology AG





United Electronic Technology (UET) AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

















04.04.2022









Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 38 Prozent auf 41,7 Millionen Euro gestiegen



EBITDA hat sich im vergangenen Jahr mit 5,6 Millionen Euro mehr als verzehnfacht



Ukraine-Krieg betrifft das Unternehmen aktuell nicht unmittelbar







Die United Electronic Technology (UET) AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Für das Geschäftsjahr 2021 weist die UET AG einen vorläufigen Umsatz von EUR 41,723 Millionen (Vorjahr: EUR 30,178 Millionen) aus. Das entspricht einer Steigerung von 38 Prozent zum Vorjahr. Der vorläufige Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich im gleichen Zeitraum mit EUR 5,622 Millionen (Vorjahr: EUR 0,497 Millionen) mehr als verzehnfacht. Den größten Beitrag bei Erlösen und Erträgen lieferte die Sparte Systems, gefolgt von Service und Engineering. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2021 ist für den 30. Juni geplant.

"Das laufende Jahr ist geprägt von fortbestehenden instabilen Lieferketten in der Beschaffung, Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Bauteilen und Unsicherheit durch die Ukraine-Krise. Trotz des Mangels an Visibilität sind wir nach dem ersten Quartal zuversichtlich. Wir konnten Auftragseingang und Umsatz steigern und sind gut positioniert, um langfristig profitabel zu wachsen", sagte Werner Neubauer, CEO der UET AG. "In Russland, Belarus und Ukraine betreiben wir aktuell keine Geschäfte und verzeichnen daher keine unmittelbaren Auswirkungen."





Kontakt:



UET United Electronic Technology AG



D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82



Sebastian Schubert, Investor Relations,



Tel: + 49 (0) 6196 777755-0,



E-Mail: investor@uet-group.com