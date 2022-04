DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA





CompuGroup Medical veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 und Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

















07.04.2022 / 09:18









Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht



Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau bei EUR 0,50



Hauptversammlung findet am 19. Mai 2022 statt



Koblenz. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat mit der heutigen Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben, dass die geschäftsführenden Direktoren und der Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung eine Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von EUR 0,50 je Aktie vorzuschlagen.



„Trotz der Investitionen in nachhaltig höheres organisches Wachstum haben wir im Geschäftsjahr 2021 einen Free Cashflow auf Rekordniveau erwirtschaftet", kommentiert Michael Rauch, CFO der CompuGroup Medical. „Diesen werden wir auch künftig überwiegend zur Wachstumsfinanzierung einsetzen und an unsere Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgeben."



Basierend auf aktuell 52,3 Millionen dividendenberechtigten Aktien liegt die geplante Ausschüttungssumme der Dividende bei rund EUR 26,1 Mio. Gemessen am Free Cashflow und am Bilanzgewinn 2021 liegt die Ausschüttungsquote damit bei rund 26 Prozent.



Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und die Prognose für das Jahr 2022 waren bereits am 10. März 2022 bekannt gegeben worden.



Der Geschäftsbericht ist ab sofort auf der Website des Unternehmens unter http://www.cgm.com/ir-publikationen zu finden.





Über die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA



CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von 1,025 Mrd. EUR. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und Sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



Kontakt für Redaktionen:



Alexander Weimer



Head of Corporate Communications



T +49 261 8000-6100



M presse@cgm.com



Kontakt für Analysten und Investoren:



Claudia Thomé



Corporate Vice President Investor Relations



T +49 160 3630362



M claudia.thome@cgm.com



