DGAP-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht vorläufige Zahlen 2021: Deutlicher Anstieg von Umsatz, bereinigtem EBITDA und Konzernergebnis





08.04.2022 / 08:02 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR



elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht vorläufige Zahlen 2021: Deutlicher Anstieg von Umsatz, bereinigtem EBITDA und Konzernergebnis







Berlin, 08. April 2022



ISIN: DE000A11Q059



WKN A11Q05



Börsenkürzel: ELB



LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74



Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)





Berlin, 08. April 2022 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat vorläufige Zahlen zum Konzernjahresabschluss 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte 2021 einen deutlichen Anstieg bei Umsatz, bereinigtem EBITDA und Konzernergebnis.



Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 20 % auf EUR 50,7 Mio. (Vorjahr: EUR 42,4 Mio.). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes EBITDA) verbesserte sich im gleichen Zeitraum deutlich auf EUR 4,9 Mio. nach EUR 0,9 Mio. in 2020 und lag damit im oberen Bereich der Prognose, die einen Wert im unteren bis mittleren einstelligen Millionen-Bereich vorsah. Das Konzernergebnis legte von EUR 0,2 Mio. im Vorjahr signifikant um EUR 9,1 Mio. auf EUR 9,3 Mio. zu. Das Eigenkapital des Konzerns stieg aufgrund des deutlichen Ergebnisanstiegs von EUR 4,3 Mio. auf EUR 13,7 Mio.



Über die elumeo SE:



Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem, Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo-Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo-Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft die KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli.com.



Mitteilende Person beim Emittenten;



elumeo SE



Geschäftsführender Direktor (CFO)



Dr. Riad Nourallah



Kontakt:



elumeo SE



Investor Relations



Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin



Tel.: +49 30 69 59 79-231



Fax: +49 30 69 59 79-650



E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com









Kontakt:



Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO).

Kontakt:Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO).













08.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de