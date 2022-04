DGAP-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung





Haselünne, 12. April 2022



Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 ein jeweils um Ergebnissondereffekte bereinigtes normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Q1/2021: 0,5 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Q1/2021: 2,7 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 36,1 Mio. Euro (Q1/2021: 31,4 Mio. Euro) belaufen.



Die deutliche Umsatzsteigerung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist auf die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zumeist weniger restriktiven Corona-Regelungen zurückzuführen. Das im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 um 0,7 Mio. Euro gesteigerte und damit mehr als verdoppelte Konzern-EBIT ist das Ergebnis eines trotz erster bereits eingetretener Energie- und Materialpreissteigerungen verbesserten Rohgewinns.



Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2022 rechnet das Unternehmen bereits ab dem zweiten Quartal unverändert mit hohen, deutlich zunehmenden Kostenbelastungen infolge massiver Energie- und Materialpreissteigerungen sowie gestörter Lieferketten, die auf die Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie und die des Krieges in der Ukraine zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund hält das Unternehmen in Bezug auf die ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen an der Anfang Februar 2022 und mit dem Geschäftsbericht 2021 Ende März 2022 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2022 unverändert fest. Danach erwartet die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 5,0 bis 8,0 Mio. Euro (2021: 6,7 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 14,0 bis 17,0 Mio. Euro (2021: 15,4 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 154,0 bis 162,0 Mio. Euro (2021: 146,1 Mio. Euro).



Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 werden planmäßig am 3. Mai 2022 mit dem Zwischenbericht Q1/2022 veröffentlicht.



Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2021 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 129 f. in der deutschen und Seite 126 f. in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.



