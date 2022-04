DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Personalie





Deutsche EuroShop: Sprecher des Vorstands wegen Krankheit vorübergehend aus Vorstand ausgeschieden





20.04.2022 / 16:28 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG, Hamburg, hat heute die Bestellung des Sprechers des Vorstands der Gesellschaft, Herrn Wilhelm Wellner, auf dessen Wunsch zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 widerrufen. Herr Wellner hatte den Aufsichtsrat zuvor darüber informiert, dass er aus gesundheitlichen Gründen zumindest für den entsprechenden Zeitraum seine Vorstandspflichten nicht wird ausüben können. Im Hinblick auf die erwartete Rückkehr von Herrn Wellner in den Vorstand, hat der Aufsichtsrat zugleich dessen Wiederbestellung zum 1. Oktober 2022 beschlossen. Abhängig vom Stand der Genesung kann das genaue Datum der erwarteten Rückkehr von Herrn Wellner noch Änderungen unterliegen. Die bisherigen Aufgaben von Herrn Wellner werden in der Zwischenzeit vom weiteren Mitglied des Vorstands, Herrn Olaf Borkers, übernommen.



Deutsche EuroShop AG



Der Vorstand



Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations

















