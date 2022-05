DGAP-News: DATAGROUP SE





UMSATZ + 17,1 %; EBITDA +23,5 %; EPS +15,1 %



AKQUISITIONEN, NEUKUNDENGEWINNUNGEN UND POSITIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN ALLEN BEREICHEN FÜHREN ZU ERTRAGSSTARKEM WACHSTUM



Pliezhausen, 24. Mai 2022. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 (01.10.2021 – 31.03.2022). Das Unternehmen zeigt erneut ein signifikantes Umsatz- und Ergebniswachstum. Wesentliche Treiber sind das organische Wachstum durch Vertragsabschlüsse mit Neukunden sowie Upselling bei Bestandskunden. Darüber hinaus trug die erstmalige Konsolidierung der Urano sowie der dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) seit dem 01. Mai 2021 zum Konzernerfolg bei.



Die Umsatzerlöse stiegen signifikant von 211,5 Mio. EUR auf 247,6 Mio. EUR (+17,1 %). Auch die Ertragskennzahlen entwickelten sich im ersten Halbjahr sehr erfreulich: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 23,5 % auf 37,4 Mio. EUR (im Vj. 30,3 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge konnte erneut verbessert werden und stieg von 14,3 % auf 15,1 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 47,7 % auf 20,5 Mio. EUR (Vj. 13,9 Mio. EUR), die EBIT-Marge steigerte sich signifikant von 6,6 % auf 8,3 % und nähert sich damit der mittelfristigen Ambition des Managements von 9 % weiter an. Hier spiegelt sich die nachhaltige Verringerung der Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX) wider, welche bereits im Geschäftsjahr 2020/2021 von rund 22 Mio. EUR auf rund 11 Mio. EUR halbiert werden konnten und die mit 3,4 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2021/2022 weiter rückläufig sind. Das Ergebnis je Aktie betrug 150 Cent gegenüber 130 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 15,1 %.



Die aus der Corona-Pandemie resultierenden Digitalisierungsimpulse halten an und werden für DATAGROUP sowohl in der Gewinnung neuer Kunden aber auch im Upselling in bestehenden Verträgen visibel. Mit der Koelnmesse konnte beispielsweise ein neuer Full-Service Outsourcing-Vertrag gewonnen werden, der sich über alle Module der CORBOX erstreckt: Der Rahmenvertrag mit einem Auftragsvolumen von über 21 Mio. EUR erstreckt sich über eine Laufzeit von 60 Monaten mit einer Verlängerungsoption um weitere 60 Monate. Im Februar 2022 wurde die Transition gestartet und ab Januar 2023 wird das komplette IT-Outsourcing übernommen: Vom Service Desk über Onsite-Services, dem IT-Betrieb und das Applikationshosting bis hin zu SAP- und Datenbankdienstleistungen aus einer Hand. Zusammen mit dem Beteiligungsunternehmen Cloudeteer bringt DATAGROUP darüber hinaus ihre starke Public Cloud-Kompetenz in das Projekt ein. DATAGROUP konnte neben der umfassenden Bandbreite an lieferbaren Services mit dem innovativen Rechenzentrumskonzept der neuesten CORBOX-Generation punkten. DATAGROUP wird als engagierter Partner auf Augenhöhe mit hoher Problemlösungskompetenz und einem engagierten interdisziplinären Team wahrgenommen.



„Mit unserem leistungsfähigen, modularen Komplettangebot, das wir im Kontext langjähriger Rahmenverträge den Kunden zur Verfügung stellen, sind wir leistungsfähiger denn je“, so Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. „Wir arbeiten weiter intensiv an der Verbesserung unserer zentralen Lieferstruktur, dem Einsatz digitaler Lösungen in der Leistungserbringung – wie beispielsweise Software-Roboter oder Automatisierungslösungen – und erweitern den Umfang unserer Services. Dies wird sich mittelfristig in der Marge widerspiegeln, die wir weiter verbessern wollen“, so Baresel weiter.



Nach dem Berichtsstichtag konnte mit dem Erwerb der Hövermann Gruppe die 29. Akquisition vermeldet werden: Mit rund 55 Mitarbeiter*innen fokussiert sich das Unternehmen auf kleinere und mittlere Unternehmenskunden, derzeit vorwiegend mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Mit seinem Angebot an IT-Services, IT-Consulting und der SAP Business One-Expertise ist Hövermann der größte Full-Service-Dienstleister seiner Region. Das Unternehmen ist seit Jahren zertifizierter Gold Partner bei SAP und Microsoft und verstärkt somit diese Kompetenzen von DATAGROUP. Hövermann erwirtschaftet einen Umsatz von rund 9 Mio. EUR.



Der Halbjahresbericht steht zum Download unter datagroup.de/publikationen bereit.



DATAGROUP bietet eine Konferenz zu den Halbjahreszahlen mit dem Vorstand an. Diese findet am 24. Mai 2022, um 10:00 Uhr statt. Sie können sich unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/1818742188860099852. Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.



Über DATAGROUP



DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.



ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN



DATAGROUP SE



Claudia Erning



Wilhelm-Schickard-Str. 7



72124 Pliezhausen



T +49 7127 970-015



F +49 7127 970-033



claudia.erning@datagroup.de



























24.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

