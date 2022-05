DGAP-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Prognose





Erlebnis Akademie AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt



Bad Kötzting, 25. Mai 2022 – Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) kann 2022 erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eine Prognose für das Gesamtjahr bekannt geben. Demnach erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Konzernebene in der Bandbreite von 26,3 Mio. Euro bis 28,8 Mio. Euro (2021: 14,6 Mio. Euro) und ein EBIT in der Bandbreite von 2,4 Mio. Euro bis 4,4 Mio. Euro (2021: 2,5 Mio. Euro).



Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose im Mai 2022 ist noch nicht klar, wie sich zunehmende geopolitische Risiken und eine mögliche erneute Ausbreitung einer Corona-Variante auf den Geschäftsverlauf auswirken werden. Bei entsprechend zunehmender Eskalation bzw. Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts und damit verbundenen negativen volkswirtschaftlichen Verwerfungen sind negative Auswirkungen auf die Prognose nicht ausgeschlossen.



Kontakt



Erlebnis Akademie AG



Christoph Blaß



Finanzvorstand



Hafenberg 4



93444 Bad Kötzting



T +49 9941 / 90 84 84-0



info@eak-ag.de www.eak-ag.de



Kontakt Investor Relations



Better Orange IR & HV AG



Frank Ostermair / Vera Müller



Haidelweg 48



81241 München



T +49 89 / 889 69 06-22

eak@better-orange.de



www.better-orange.de

















