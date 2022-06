DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie





CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ernennt CFO Michael Rauch zum Sprecher der geschäftsführenden Direktoren





02.06.2022 / 21:00 CET/CEST





CompuGroup Medical SE & Co. KGaA teilt mit, dass der Verwaltungsrat der CompuGroup Management SE mit CEO Dr. Dirk Wössner heute im gegenseitigen Einvernehmen entschieden hat, seinen Vertrag zum 30. Juni 2022 zu beenden. Zu diesem Datum scheidet Herr Dr. Wössner als Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor der CompuGroup Management SE aus. Der bisherige Chief Financial Officer (CFO) Michael Rauch wird mit Wirkung zum 1. Juli 2022 zum Sprecher der geschäftsführenden Direktoren ernannt und erhält einen Sitz im Verwaltungsrat. Die Anzahl der geschäftsführenden Direktoren wird von bisher 7 auf 5 Personen reduziert. Neben Michael Rauch gehören dem Gremium weiterhin Angela Mazza Teufer, Emanuele Mugnani, Dr. Eckart Pech und Hannes Reichl an. Der bisherige geschäftsführende Direktor Frank Brecher wird als Senior Vice President Operational Excellence an Michael Rauch berichten und die bereits eingeleitete Transformation hin zu stärkerem profitablem Wachstum mit Effizienz- und Prozessverbesserungen begleiten.





















