DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Absichtserklärung





Allterco JSCo beabsichtigt die Übernahme des slowenischen IoT-Anbieters GOAP d.o.o.





08.06.2022 / 17:45 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allterco JSCo beabsichtigt die Übernahme des slowenischen IoT-Anbieters GOAP d.o.o.



Sofia / München, 08. Juni 2022 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) („Allterco“ / „die Gesellschaft“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, beabsichtigt die 100%ige Übernahme des slowenischen IoT-Anbieters GOAP d.o.o. Nova Gorica („GOAP”). Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent) an die GOAP-Aktionäre mit einem Angebot für einen indikativen Kaufpreis von ca. EUR 3,3 Mio., zahlbar in bar und in Aktien von Allterco JSCo, abgegeben.



Mit der Übernahme beabsichtigt Allterco, sein Technologieportfolio zu erweitern und damit sein Produktangebot sowohl für Endverbraucher als auch für professionelle Anwender auszubauen. So erschließt sich Allterco neue Marktpotenziale in attraktiven Nischen im Bereich der Automatisierung.



GOAP ist ein slowenisches IoT-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Smart-Home-Lösungen und intelligenten Gebäudesystemen spezialisiert hat und mit seinen Qubino-Smart-Home-Lösungen, darunter die kleinsten Z-Wave-Geräte der Welt, auf dem IoT-Markt bekannt geworden ist. GOAP ist auch für seine Geräte zur Automatisierung von Kreuzfahrtschiffen und seine Lösungen für einige der größten Kreuzfahrtgesellschaften der Welt bekannt.



Das Unternehmen wird weitere Informationen über den Fortschritt der Verhandlungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen offiziell bekannt geben.



Mehr Informationen unter allterco.com.



Investor Relations Kontakt



CROSS ALLIANCE communication GmbH



Sven Pauly



Tel: +49 (0) 89-1250903-31



E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

















08.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de