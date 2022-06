DGAP-Ad-hoc: Logwin AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Logwin erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2022



Grevenmacher (Luxemburg) – Der Logwin Konzern hebt angesichts der über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 an. Die geänderte Prognose geht von einer weiterhin starken Nachfrage nach Logistikleistungen und einem im weiteren Jahresverlauf hohen Frachtratenniveau aus.



Der Umsatz des Logwin Konzerns wird dementsprechend im Gesamtjahr 2022 auf dem Niveau des Vorjahres liegen, nachdem bislang ein deutlicher Rückgang geplant war. Beide Geschäftsfelder Air + Ocean sowie Solutions werden zu dieser Entwicklung beitragen.



Das operative Ergebnis (EBITA) im Logwin Konzern wird sich auf Basis der aktuellen Entwicklungen ebenfalls mindestens auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, nachdem bisher ein deutlicher Rückgang geplant war. Die Prognoseänderung basiert auf der anhaltend guten Entwicklung im Geschäftsfeld Air+ Ocean, das voraussichtlich sein operatives Ergebnis (EBITA) auf Vorjahresniveau bestätigen wird. Auch das operative Ergebnis (EBITA) des Geschäftsfelds Solutions wird unter Berücksichtigung von Sondereffekten voraussichtlich wieder auf dem Niveau des Vorjahres liegen, nachdem bisher ebenfalls ein Rückgang geplant war. Aufgrund der sich voraussichtlich nicht wiederholenden Sonderbelastung des Ergebnisses aus einer Abschreibung des Goodwills wird das Periodenergebnis des Logwin Konzerns entsprechend der geänderten Prognose für das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr 2021 deutlich steigen.



Die Prognose des Logwin Konzerns steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer sehr hohen Unsicherheit aufgrund der besonderen Entwicklung des Marktumfelds insbesondere bedingt durch die weltweite Covid-19-Pandemie und die Entwicklung in der Ukraine.



Die dargestellten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2021 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.



Mitteilende Person: Sebastian Esser, Verwaltungsratsmitglied (CFO)







Über die Logwin AG



Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2021 einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.



Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).



Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com



Sebastian Esser



Chief Financial Officer



Tel: +352 719690-1112



sebastian.esser@logwin-logistics.com

















