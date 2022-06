DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Personalie





TUI AG: Veränderungen im Vorstand





24.06.2022 / 09:45 CET/CEST





Veränderungen im Vorstand



Hannover, 24. Juni 2022. Herr Friedrich Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI AG, hat heute von seinem Recht Gebrauch gemacht, sein Amt als Mitglied des Vorstands vorzeitig zum 30. September 2022 niederzulegen.





Das Präsidium des Aufsichtsrats der TUI AG hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2022 für den Fall der Amtsniederlegung durch Herrn Friedrich Joussen beschlossen dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, Herrn Sebastian Ebel, derzeit Finanzvorstand der TUI AG, zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen und Herrn Mathias Kiep, derzeit Group Director Controlling, Corporate Finance & Investor Relations, zum Vorstand Finanzen zu bestellen, jeweils mit Wirkung zum 01. Oktober 2022 für die Dauer von drei Jahren bis zum 30. September 2025.





