Virtuelle Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG:



- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu



- 70 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten



- Vorstand blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die Zukunft



Schramberg, 27. Juni 2022 – Die am Freitag stattgefundene Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand erneut in virtueller Form statt. Insgesamt waren 70 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Schweizer Electronic AG vertreten.



Geschäftsjahr 2021 / Ausblick



In seiner Rede blickte der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer auf ein herausforderndes Jahr 2021 zurück, welches in seiner Gesamtbetrachtung ein erfolgreiches Jahr war. Den externen Rahmenbedingungen der letzten drei Jahre, wie der Automobil- und Corona-Krise, dem Chipmangel und der Lieferketten-Problematik, habe sich das Unternehmen erfolgreich gestellt, so Nicolas Schweizer.



Er berichtete über den erfolgreich geschafften Turnaround im Werk Schramberg, von Auftragsbüchern, die ein nie dagewesen hohes Niveau erreichten und der erfolgreich voranschreitenden SCHWEIZER Technologieentwicklung. Besonders hob Nicolas Schweizer die Herausforderungen im chinesischen Werk aufgrund der vorherrschend schwierigen Rahmenbedingungen und die getroffenen Maßnahmen, deren positive Effekte ab Ende des zweiten Quartals zu erwarten seien, hervor.



Trotz der vielen Unsicherheiten bestätigte der Vorstand die im April veröffentlichte Erwartung eines Wachstums von 10 bis 20 % und einer Verbesserung des EBITDA auf -4 bis +1 %. Entscheidend sei hierbei vor allem eine erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisverbesserung in China. Ein Hauptaugenmerk liege aber auf der Stabilisierung und Verbesserung der Konzerneigenkapitalquote, bevorzugt durch Kapitalmaßnahmen am Standort in China.



Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



Die Hauptversammlung sprach sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus und stimmte allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu.



Mit einer Mehrheit von 99,7 % wurde Herr Dr. Harald Marquardt, Vorsitzender der Marquardt SE, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.



In der nachfolgenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Stefan Krauss als Nachfolger von Herrn Christoph Schweizer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.



Mit Ablauf der Hauptversammlung schied Herr Christoph Schweizer aus dem Aufsichtsrat. Herr Christoph Schweizer war bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG und gehörte nach Ende seiner operativen Tätigkeit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an, dessen Vorsitz er für 15 Jahre übernahm.



Angesichts seiner besonderen Verdienste für das Unternehmen wurde Christoph Schweizer zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt.



Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.





Über SCHWEIZER



Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.



Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.



Weitere Informationen erhalten Sie von:



Elisabeth Trik



Schweizer Electronic AG



Einsteinstraße 10



78713 Schramberg



Telefon: +49 7422 / 512-302



E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag



Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag



