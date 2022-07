DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Netfonds AG: Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der VB Select AG





01.07.2022 / 08:49 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Hamburg. Die Netfonds AG, Hamburg (WKN A1MME7 / ISIN: DE000A1MME74) ("Netfonds") hat heute mit der VB Select und den Vorständen und Hauptaktionären der VB Select AG, Leipzig ("VB Select") eine bindende Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 50,1% an der VB Select unterzeichnet. Die Umsetzung der Transaktion ist als Share Deal und Überkreuzbeteiligung konzipiert.





Nach Durchführung der Transaktion wird Netfonds zu 50,1 % an der VB Select beteiligt sein. Die beiden Gründer der VB Select werden langfristig im Unternehmen verbleiben. Die Vorstandsverträge wurden bereits im Vorfeld der Transaktion, abgestimmt mit Netfonds, langfristig verlängert.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Einbringungsvertrags und verschiedener aufschiebender Bedingungen. Die Umsetzung der Transaktion soll voraussichtlich bereits im Laufe 3. Quartals 2022 abgeschlossen werden.























01.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de