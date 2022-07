DGAP-News: Nordex SE





Hamburg, 07. Juli 2022. Die Nordex Group verzeichnete eine hohe Nachfrage im zweiten Quartal dieses Jahres. Einschließlich eines Projektes aus den USA in Höhe von rund 200 MW belief sich der Auftragseingang auf insgesamt 1.836 MW (Q2 2021: 1.534 MW). Der feste Auftragseingang im Bereich Projekte (ohne Servicegeschäft) erreichte damit im ersten Halbjahr 2022 ein Volumen von 3.002 MW (H1 2021: 2.782 MW). Der Anteil der effizienten und margenstarken Delta4000-Windenergieanlagen belief sich im Quartal auf 93 Prozent (Q2/2021: 89 Prozent).



Zwischen April und Juni 2022 bestellten Kunden insgesamt 346 Windkraftanlagen für Projekte in 15 Ländern. Am gesamten Auftragsvolumen im zweiten Quartal machte Europa rund 58 Prozent, Lateinamerika ca. 31 Prozent und Nordamerika 11 Prozent aus. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren Deutschland, Polen und Spanien, in Lateinamerika kamen volumenstarke Aufträge aus Kolumbien und in Nordamerika ein Auftrag aus den USA.



Mit 205 Turbinen und einer Leistung von zusammen fast 1.200 MW entfallen 65 Prozent der festen Neuaufträge auf Anlagenmodelle mit mehr als 5 MW installierter Nennleistung. Dies beinhaltet zwei Aufträge aus Deutschland über die N163/6.X, die das jüngste Anlagenmodell der Nordex Group darstellt und erstmalig im Mai installiert wurde.



“Im zweiten Quartal konnten wir erneut von unserer starken Marktposition in Europa profitieren. Jedoch verbuchten wir auch außerhalb Europas eine sehr hohe Nachfrage nach unserer Delta4000-Baureihe und erzielten hier einen Auftragseingang von rund 780 MW. Hierzu haben Aufträge aus Kolumbien, sowie ein Auftrag aus den USA einen entscheidenden Beitrag geleistet, über die ich mich sehr freue und unsere globale Ausrichtung unterstreichen. Wir starten mit einem Auftragseingang von rund 3 GW im ersten Halbjahr gestärkt in die zweite Jahreshälfte“, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group.







Die Nordex Group im Profil



Die Gruppe hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.







Ansprechpartner für Presse:



Nordex SE



Felix Losada



Telefon: +49 (0) 172 409 9435

flosada@nordex-online.com







Ansprechpartner für Investoren:



Nordex SE



Tobias Vossberg



Telefon: +49 (0) 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com





























