Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

















08.07.2022 / 10:36









The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











































1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated







a) Name

Name and legal form:

Noorderhoofd B.V.



2. Reason for the notification







a) Position / status

Person closely associated with:

Title:



First name:

Willem Paulus

Last name(s):

de Pundert

Position:

Member of the administrative or supervisory body







b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor







a) Name

Knaus Tabbert AG





b) LEI

391200V57NOSGK8UVW09



4. Details of the transaction(s)







a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:

Share

ISIN:

DE000A2YN504





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

23.5 EUR





1668.5 EUR



23.5 EUR





1715.5 EUR



23.5 EUR





1974 EUR



23.6 EUR





424.8 EUR



23.7 EUR





402.9 EUR



23.4 EUR





444.6 EUR



23.5 EUR





12032 EUR



23.6 EUR





9298.4 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





47 EUR



23.5 EUR





470 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





352.5 EUR



23.5 EUR





164.5 EUR



23.5 EUR





352.5 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





10598.5 EUR



23.5 EUR





5875 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





5734 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





8695 EUR



23.5 EUR





1715.5 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





1880 EUR



23.5 EUR





3102 EUR



23.5 EUR





1410 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





4700 EUR



23.5 EUR





1621.5 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





376 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





51700 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





1880 EUR



23.5 EUR





5522.5 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





55695 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





517 EUR



23.5 EUR





16755.5 EUR



23.1 EUR





438.9 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





2575.2 EUR



23.2 EUR





23.2 EUR



23.2 EUR





417.6 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





2807.2 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.2 EUR





440.8 EUR



23.3 EUR





442.7 EUR



23.3 EUR





442.7 EUR



23.3 EUR





442.7 EUR



23.3 EUR





5335.7 EUR



23.3 EUR





5335.7 EUR



23.3 EUR





1631 EUR



23.3 EUR





23.3 EUR



23.3 EUR





3681.4 EUR



23.3 EUR





5335.7 EUR



23.3 EUR





3728 EUR



23.3 EUR





1631 EUR



23.4 EUR





748.8 EUR



23.4 EUR





5382 EUR



23.4 EUR





46.8 EUR



23.4 EUR





93.6 EUR



23.4 EUR





117 EUR



23.4 EUR





1638 EUR



23.8 EUR





1237.6 EUR



23.8 EUR





1832.6 EUR



23.8 EUR





10210.2 EUR



23.8 EUR





5450.2 EUR



24.1 EUR





723 EUR



24.2 EUR





1936 EUR



24.2 EUR





2008.6 EUR



24.2 EUR





2032.8 EUR



24.2 EUR





17762.8 EUR



24.2 EUR





1839.2 EUR



24.2 EUR





3630 EUR



24.2 EUR





1911.8 EUR



24.2 EUR





3630 EUR



24.2 EUR





2178 EUR



24.2 EUR





3363.8 EUR



24.2 EUR





48.4 EUR



24.2 EUR





2420 EUR



24.2 EUR





629.2 EUR



24.2 EUR





3097.6 EUR



24.2 EUR





2444.2 EUR



24.2 EUR





1936 EUR



24.1 EUR





3615 EUR



24.2 EUR





7695.6 EUR



24.2 EUR





3630 EUR



24.2 EUR





5541.8 EUR



24.2 EUR





2347.4 EUR



24.2 EUR





4719 EUR



24.2 EUR





822.8 EUR



24.2 EUR





1476.2 EUR



24.2 EUR





1815 EUR



24.2 EUR





1355.2 EUR



24.2 EUR





72.6 EUR



24.2 EUR





847 EUR



24.2 EUR





3146 EUR



24.2 EUR





121 EUR



24.2 EUR





242 EUR







d) Aggregated information

Price

Aggregated volume

23.6450 EUR





391300.7000 EUR







e) Date of the transaction

05/07/2022; UTC+2





f) Place of the transaction

Name:

XETRA

MIC:

XETR



a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction



























08.07.2022 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de