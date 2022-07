DGAP-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognose





11.07.2022





FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT WKN: 576590



ISIN: DE0005767909















In der am 29. April 2022 veröffentlichten Finanzinformation ging FHW von einem operativen Jahresergebnis (EBIT) in Höhe von rd. 4 Mio. € aus. Der russische Angriff auf die Ukraine und die damit einhergehenden Sanktionen gegenüber Russland haben weitreichende Auswirkungen auf den europäischen Brennstoffmarkt, denen sich FHW nicht entziehen kann und welche nach aktueller Einschätzung bis in die kommende Heizperiode andauern werden. In Erwartung möglicher Versorgungsengpässe sind die Preise für Brennstoffe wie Erdgas, Holzpellets, Steinkohle und Heizöl insbesondere im Juni dieses Jahres noch einmal deutlich gestiegen. Ziel von FHW ist es, unter Wahrung der Versorgungssicherheit durch einen flexiblen Brennstoffeinsatz auf die Marktentwicklungen zu reagieren und die daraus resultierenden negativen Ergebniseffekte zu minimieren.







Als Resultat der Preissteigerungen rechnen wir dennoch mit einer deutlichen Verteuerung unserer Wärmeproduktion und einem Rückgang unseres operativen Geschäftsergebnisses. Bei einem im weiteren Verlauf des Jahres planmäßigen Wärmeabsatz erwarten wir aktuell ein operatives Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von rd. 2,8 Mio. € und damit deutlich unterhalb der Angaben in unserer zuletzt veröffentlichten Finanzinformation aus April 2022.







Der Prognose liegt ein plangerechter Geschäftsverlauf im weiteren Jahresverlauf zugrunde.















Berlin, den 11. Juli 2022







FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT



Der Vorstand



Weigandufer 49 - 12059 Berlin

















