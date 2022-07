DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung





UmweltBank Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung wegen schwierigen Geschäftsumfelds - Geplanter Verkauf eines Windparks





21.07.2022 / 11:57 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Im Rahmen der Aufstellung des Halbjahresabschlusses 2022 revidiert der Vorstand der UmweltBank AG, Nürnberg (die „Gesellschaft“) seine Prognose für das Ergebnis vor Steuern für das Jahr 2022 auf nunmehr ca. EUR 34 Mio. Bislang war der Vorstand von einem Ergebnis vor Steuern von ca. EUR 38 Mio. ausgegangen.





Hintergründe sind im Wesentlichen unerwartet starke Rückgänge der Erträge aus dem Wertpapiergeschäft, höher als erwartete Vorsorge für operationelle Risiken sowie regulatorisch veranlasste Einmalaufwendungen für die Bankenbranche.





Unabhängig davon hat sich der Vorstand heute entschieden, eine Beteiligung an einem Windpark aufgrund günstiger Marktbedingungen zu veräußern. Der Vorstand der Gesellschaft hält im Erfolgsfall einen außerordentlichen Ertrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Eurobereich für erzielbar. Der Abschluss des Verkaufs wird für das zweite Halbjahr 2022 angestrebt. Dieser außerordentliche Ertrag ist in der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2022 noch nicht berücksichtigt.





Die Halbjahreszahlen werden wie geplant am 8. August 2022 veröffentlicht.





Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher





Kontakt:



UmweltBank AG



Thorsten Boiger - Leiter Vorstandsreferat



Laufertorgraben 6



90489 Nürnberg



Tel.: 0911 / 5308 - 1004



Fax: 0911 / 5308 - 109



E-Mail: vorstand@umweltbank.de



www.umweltbank.de















