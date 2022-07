DGAP-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e): Dividende





Siltronic AG passt Dividendenpolitik an und plant EUR 3,00 Dividende für das Geschäftsjahr 2022





Siltronic AG



Siltronic passt Dividendenpolitik an und plant EUR 3,00 Dividende für das Geschäftsjahr 2022







München, 26. Juli 2022 - Der Vorstand der Siltronic AG hat heute beschlossen, die Dividendenpolitik der Siltronic AG anzupassen.







Wie bisher sollen etwa 40% des nach IFRS Grundsätzen festgestellten Konzerngewinns, der auf die Anteilseigner entfällt, ausgeschüttet werden, jedoch – neu – maximal EUR 3,00 je dividendenberechtigter Stückaktie.







Großvolumige Kundenanzahlungen, ein hoher operativer Cash Flow und die Aufnahme von Darlehen sind die wichtigsten Bausteine zur Finanzierung der Kapazitätserweiterungen. Wie bereits kommuniziert schließt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung für das laufende Geschäftsjahr aus. Die Begrenzung der Dividende auf EUR 3,00 stellt zusätzliche Liquidität für Investitionen bereit.







Die Aktionäre sollen so auch weiterhin angemessen an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt werden: Gemäß der angepassten Dividendenpolitik plant der Vorstand, der Hauptversammlung 2023 eine Dividende in Höhe von EUR 3,00 je dividendenberechtigte Stückaktie für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen.







Die Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung des Vorstands wider und kann zukünftig angepasst werden. Voraussetzung für eine Dividendenzahlung ist das Vorliegen eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns und einer ausreichenden Liquiditätsentwicklung der Siltronic AG. Zudem setzt sie in jedem Jahr entsprechende Gewinnverwendungs-vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat voraus, wobei jedes dieser Gremien von der Dividendenpolitik unter den dann bestehenden Umständen abweichen kann. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung.







Wichtiger Hinweis



Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

















