Q3 GJ 2022: UMSATZ 3,618 MILLIARDEN EURO, PLUS 10 PROZENT GEGENÜBER VORQUARTAL, PLUS 33 PROZENT GEGENÜBER VORJAHRESQUARTAL, SEGMENTERGEBNIS 842 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 23,3 PROZENT, FREE-CASH-FLOW 440 MILLIONEN EURO



AUSBLICK Q4 GJ 2022: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,05 WIRD EIN UMSATZ VON RUND 3,9 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENT ­ ERGEBNIS-MARGE WIRD DABEI VORAUSSICHTLICH BEI ETWA 25 PROZENT LIEGEN



AUSBLICK GJ 2022: ERWARTETER UMSATZ VON ETWA 14 MILLIARDEN EURO (ZUVOR 13,5 MILLIARDEN EURO). DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD DABEI VORAUSSICHTLICH MEHR ALS 23 PROZENT BETRAGEN (ZUVOR MEHR ALS 22 PROZENT). DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN LIEGEN WEITERHIN BEI ETWA 2,4 MILLIARDEN EURO. DER FREE-CASH-FLOW WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 1,4 MILLIARDEN EURO ERREICHEN (ZUVOR ETWA 1,1 MILLIARDEN EURO)





Neubiberg, 3. August 2022 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2022 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt.







„In einer schwierigen Großwetterlage ist Infineon dank seines differenzierenden Portfolios weiterhin gut unterwegs“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Steigende Energiekosten, Rohstoffpreise und Zinsen, die fortdauernde Pandemie sowie geopolitische Unwägbarkeiten belasten das Wirtschaftswachstum. In einigen konsumentennahen Endmärkten entwickelte sich die Nachfrage zuletzt schwächer. Wir beobachten die Marktentwicklung genau und sind darauf vorbereitet, umgehend zu handeln. Die strukturellen Treiber Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen jedoch nach wie vor für hohen Halbleiterbedarf. Die globale Dynamik hin zur Elektromobilität hält an. Das Streben vieler Staaten nach unabhängiger Energieversorgung wird den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter beschleunigen. Zudem profitieren wir von anhaltend hohen Investitionen in Kommunikationsinfrastruktur, Rechenzentren und Cloud-Computing.“







in Millionen Euro

Q3 GJ22

Q2 GJ22

+/- in %









Umsatzerlöse

3.618

3.298

10

Segmentergebnis

842

761

11

Segmentergebnis-Marge

23,3%

23,1%



Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

525

469

12

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-8

-

---

Ergebnis nach Steuern

517

469

10









in Euro







Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert1

0,40

0,36

11

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten – unverwässert1

-0,01

-

---

Ergebnis je Aktie – unverwässert1

0,39

0,36

8









Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert1

0,40

0,35

14

Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten – verwässert1

-0,01

-

---

Ergebnis je Aktie – verwässert1

0,39

0,35

11









Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1,2

0,49

0,44

11









Bruttomarge

43,2%

42,9%



Bereinigte Bruttomarge2

45,4%

45,4%



1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.



2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.







GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erhöhte sich der Konzernumsatz um 320 Millionen Euro beziehungsweise 10 Prozent auf 3.618 Millionen Euro nach 3.298 Millionen Euro im Vorquartal. In den Segmenten Automotive (ATV) und Power & Sensor Systems (PSS) stieg der Umsatz deutlich, auch die Entwicklung bei den Segmenten Industrial Power Control (IPC) und Connected Secure Systems (CSS) verlief leicht positiv.







Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 43,2 Prozent nach 42,9 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge betrug unverändert zum Vorquartal 45,4 Prozent.







Das Segmentergebnis stieg im dritten Quartal auf 842 Millionen Euro nach 761 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich leicht auf 23,3 Prozent nach 23,1 Prozent im Vorquartal.







Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 minus 152 Millionen Euro nach minus 143 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 78 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 62 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 7 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Des Weiteren waren im dritten Quartal sonstige betriebliche Aufwendungen (netto) in Höhe von 5 Millionen Euro enthalten.







Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 690 Millionen Euro nach 618 Millionen Euro im Vorquartal.







Das Finanzergebnis belief sich im abgelaufenen Quartal auf minus 40 Millionen Euro nach minus 43 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022.







Der Steueraufwand betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 134 Millionen Euro nach 121 Millionen Euro im Vorquartal.







Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 525 Millionen Euro nach 469 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im dritten Quartal minus 8 Millionen Euro nach 0 Millionen Euro im zweiten Quartal. Das Ergebnis nach Steuern erreichte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 517 Millionen Euro nach 469 Millionen Euro im Vorquartal.







Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten stieg im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,40 Euro nach 0,36 Euro im Vorquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich von 0,35 Euro im zweiten Quartal auf 0,40 im dritten Quartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) verbesserte sich von 0,44 Euro im zweiten Quartal auf 0,49 Euro im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.







Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungs­kosten, stiegen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 542 Millionen Euro nach 494 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im dritten Quartal 422 Millionen Euro nach 405 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022.







Der Free-Cash-Flow verbesserte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 440 Millionen Euro nach 120 Millionen Euro im Vorquartal. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 996 Millionen Euro nach 615 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022.







Die Brutto-Cash-Position betrug zum Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 3.569 Millionen Euro nach 3.205 Millionen Euro am 31. März 2022. Die Finanzschulden beliefen sich Ende Juni 2022 auf 6.054 Millionen Euro nach 5.881 Millionen Euro Ende März 2022. Die Nettoverschuldung verminderte sich auf 2.485 Millionen Euro nach 2.676 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.







AUSBLICK FÜR DAS VIERTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022



Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 einen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 8 Prozent gegenüber dem dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Dabei sollte der Anstieg im Segment IPC deutlich darüberliegen. Für die Segmente ATV und PSS wird ein Umsatzwachstum etwa in Höhe des Konzerndurchschnitts erwartet, während das Umsatzwachstum bei CSS voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozent­bereich liegen wird. Die Segmentergebnis-Marge wird bei dem prognostizierten Umsatz voraussichtlich etwa 25 Prozent betragen.







AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022



Auf Basis des prognostizierten Umsatzes für das vierte Quartal ergibt sich für das gesamte Geschäftsjahr 2022 ein erwarteter Umsatz von rund 14 Milliarden Euro (zuvor 13,5 Milliarden Euro; etwa 140 Millionen Euro der erwarteten Steigerung resultieren aus einem festeren US-Dollar). Im Vergleich zum vorangegangen Geschäftsjahr wird im Segment ATV der Umsatz prozentual voraussichtlich stärker als im Konzerndurchschnitt steigen. Der Umsatzanstieg im Segment CSS sollte in etwa auf Höhe des Konzerndurchschnitts und der von PSS etwas unter dem Konzerndurchschnitt liegen. Im Segment IPC wird erwartet, dass sich der Umsatz um etwa 15 Prozent verbessert. Bei dem erwarteten Umsatz von nun rund 14 Milliarden Euro sollte die Segmentergebnis-Marge über 23 Prozent liegen nach zuvor mehr als 22 Prozent.







Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkt hierbei ist der Ausbau der Kapazitäten in unserer Frontend-Fertigung, um das erwartete Nachfragewachstum unserer Kunden mittelfristig weiter bedienen zu können.







Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2022 zwischen 1,6 Milliarden Euro und 1,7 Milliarden Euro liegen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und zu einem geringeren Anteil in Verbindung mit International Rectifier. Der Free-Cash-Flow wird nun voraussichtlich etwa 1,4 Milliarden Euro erreichen (zuvor etwa 1,1 Milliarden Euro).







Die Vorhersagbarkeit der zukünftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird derzeit stark von geopolitischen und makroökonomischen Faktoren beeinträchtigt, wie den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zum Beispiel in Verbindung mit eventuell eintretenden Einschränkungen der Energieversorgung sowie aktuellen und zukünftigen Maßnahmen zur Eingrenzung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie, insbesondere in Asien.







3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.







Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.







Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.











TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND TELEFONPRESSEKONFERENZ



Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 3. August 2022 um 9:30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklung des Unternehmens im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sowie über den Ausblick für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 zu informieren. Darüber hinaus findet um 11:00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz mit dem Vorstand statt. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.







Die aktuelle Q3-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/











INFINEON-FINANZKALENDER (*vorläufig)



30.08.2022 UBS Japan in Focus conference (virtuell)



01.09.2022 Deutsche Bank dbAccess European TMT Conference, London



08.09.2022 Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference, Frankfurt



08. – 09.09.2022 Citi 2022 Global Technology Conference, New York



12.09.2022 Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference, San Francisco



19.09.2022 Berenberg-Goldman Sachs German Corporate Conference, München



20.09.2022 Baader 11 th Investment Conference, München

Investment Conference, München

27.09.2022 ExaneBNP 2 nd ESG Conference, Paris

ESG Conference, Paris

04.10.2022 ATV-Präsentation von Peter Schiefer, Leiter des Segments ATV, London



15.11.2022* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022



16. – 17.11.2022 Morgan Stanley European TMT Conference, Barcelona



28. – 29.11.2022 Credit Suisse TMT Conference, Scottsdale









ÜBER INFINEON



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter­lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro.







Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com



Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse



H I N W E I S



Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.







Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.







Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.







Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.







Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft













