clearvise AG erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022





08.08.2022





clearvise AG erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022



Wiesbaden, 8. August 2022 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4, „clearvise“) informiert darüber, dass sie unter Berücksichtigung vorläufiger Produktions- und Umsatzzahlen von Januar bis Juni 2022 die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 erhöht. Dabei setzt clearvise für das zweite Halbjahr 2022 aus kaufmännischer Vorsicht für die Prognose auch weiterhin nur gesicherte Preise aus Einspeisetarifen und privatwirtschaftlichen Stromverträgen – sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) – an.



Angesichts der starken Performance in den vergangenen Monaten, angetrieben durch anhaltend günstige Marktbedingungen und deutlich gestiegene Strompreise in den Zielmärkten, erwartet clearvise nun für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz im Korridor von 47 bis 51 Mio. EUR anstatt des ursprünglich im Geschäftsbericht 2021 bekanntgegebenen Korridors von 40 bis 45 Mio. EUR. Daneben hebt clearvise auch ihre Prognose für das bereinigte Konzern-EBITDA an und rechnet nunmehr für das Jahr 2022 mit einem bereinigten Konzern-EBITDA im Korridor von 35 bis 38 Mio. EUR anstatt zuvor 28 bis 32 Mio. EUR. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge läge damit im Bereich von rund 73% bis rund 74% an Stelle von zuvor rund 69% bis rund 72%. Des Weiteren prognostiziert clearvise für 2022 unverändert eine Stromproduktion in einer Bandbreite von 480 bis 540 GWh.





Kontakt Investor Relations:



cometis AG



Thorben Burbach



Tel.: +49 (0)611 - 205855-23



Fax: +49 (0)611 - 205855-66



E-Mail: burbach@cometis.de





















