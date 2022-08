DGAP-News: technotrans SE





Konzernumsatz steigt im 1. Halbjahr um 9 % auf 113,9 Mio. € (Vorjahr: 104,4 Mio. €)



EBIT wächst um 18 % auf 6,2 Mio. € (Vorjahr: 5,3 Mio. €)



EBIT-Marge steigt auf 5,5 % (Vorjahr: 5,0 %)



Auftragsbestand erreicht mit 94 Mio. € ein neues Rekordniveau



Vorstand bestätigt Jahresprognose 2022





Sassenberg, 9. August 2022 – Der technotrans-Konzern hat das Umsatz- und Ergebniswachstum im 1. Halbjahr 2022 trotz zunehmender Herausforderungen in den Beschaffungsmärkten nach einem starken 1. Quartal weiter ausgebaut und bleibt auf Zielkurs. Der Konzernumsatz erreichte 113,9 Mio. € und lag 9 % über dem Vorjahr. Das operative Konzernergebnis (EBIT) stieg deutlich um 18 % auf 6,2 Mio. €. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 5,5 % (Vorjahr: 5,0 %). Die Nachfrage nach innovativen und energieeffizienten Thermomanagement-Lösungen hat sich in allen relevanten Märkten weiter erhöht. Der Auftragsbestand erreichte mit 94 Mio. € ein neues Allzeithoch. Das Book-to-Bill-Ratio von 1,3 unterstreicht das kontinuierliche Wachstum. Der Vorstand bestätigt die Prognose, im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz zwischen 220 und 230 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 5,0 % und 6,0 % zu erzielen. Auch die Mittelfrist-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hat unverändert Bestand.







„Energieeffizientes Thermomanagement wird in Zeiten steigender Energiepreise und hoher Umweltorientierung zunehmend geschätzt. Dies belegt auch die sehr gute Auftragslage in allen relevanten Märkten. Wir sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen mit dem Geschäftsverlauf in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022 sehr zufrieden", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE.





Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert



Der technotrans-Konzern erzielte im 1. Halbjahr 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 113,9 Mio. €, der 9 % über dem Vorjahreswert lag. Das operative Konzernergebnis (EBIT) verbesserte sich um 18 % auf 6,2 Mio. €. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 5,5 % (Vorjahr: 5,0 %). Einen spürbaren Anstieg von 10,5 % auf 11,8 % verzeichnete die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE). Das Periodenergebnis von 4,1 Mio. € übertraf das Vorjahr um 18 %. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend signifikant auf 0,59 € (Vorjahr: 0,50 €). Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns blieb unverändert solide. Die Eigenkapitalquote betrug 53,2 % per 30. Juni 2022.





Hohe Nachfrage nach technotrans-Lösungen



In den strategischen Fokusmärkten Plastics, Energy Management, Healthcare & Analytics und Print sowie im Markt Laser & Machine Tools bestand eine hohe Nachfrage nach technotrans-Lösungen. Demgegenüber verschlechterte sich die Materialverfügbarkeit erneut, was teilweise Umsatzverschiebungen zur Folge hatte. Durch eine faire Preisweitergabe an Kunden und striktes Kostenmanagement auf Basis der Strategie Future Ready 2025 blieb die Profitabilität zielkonform.





Konsequente Umsetzung der Strategie Future Ready 2025



Die konsequente Umsetzung der Strategie Future Ready 2025 erfolgte im 1. Halbjahr 2022 in vollem Umfang plangemäß. Mit dem rechtlichen Vollzug der Verschmelzungen der Konzerngesellschaften Reisner Cooling Solutions GmbH mit technotrans solutions GmbH sowie KLH Kältetechnik GmbH mit technotrans SE erreichte der technotrans-Konzern im Berichtszeitraum einen bedeutenden Meilenstein seiner Strategie. Mit der Umbenennung der termotek GmbH in technotrans systems GmbH wurde die Etablierung der Dachmarke erfolgreich abgeschlossen.





Nachhaltigkeit durch Neuentwicklungen weiter ausgebaut



Die Nachhaltigkeitsbestrebungen hat technotrans sowohl konzernintern als auch extern mit seinen Produkten vorangetrieben. Am Standort Baden-Baden wurde eine neue Photovoltaik-Anlage installiert, die rund 40 % des dortigen Eigenbedarfs an Strom erzeugen wird. Darüber hinaus lag der externe Nachhaltigkeitsschwerpunkt auf der Entwicklung und Präsentation neuer, hocheffizienter Thermomanagement-Systeme. Hierzu zählte unter anderem das weltweit erste 850 Volt DC- Batteriekühlsystem für Straßen- und Sonderfahrzeuge oder das kältemittelfreie, elektrothermische Kühlsystem für die Labortechnik.





Ausblick



Der Vorstand bekräftigt seine Erwartung, im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz zwischen 220 und 230 Millionen € mit einer EBIT-Marge in einer Bandbreite zwischen 5,0 und 6,0 % sowie einem ROCE zwischen 12,5 bis 14,0 % zu erzielen. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Herausforderungen des wirtschaftlichen Umfelds durch die drohende Energiekrise oder Rückschläge bei der Corona-Bekämpfung nicht weiter verschärfen. Die mittelfristige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hat unverändert Bestand.



„technotrans hat sich im 1. Halbjahr 2022 trotz des schwierigen Umfelds sehr gut entwickelt. Wir bieten exakt das Know-how, das unsere Kunden zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen benötigen. Wir setzen den Kurs des profitablen Wachstums fort und werden die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von technotrans für unsere Kunden konsequent ausbauen", sagt Michael Finger.





Weitere Informationen unter: www.technotrans.de





Über die technotrans SE:



Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 211,1 Mio. €.





Hinweis



Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.







Lukas Schenk



Sputnik GmbH



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Hafenweg 9



48155 Münster



Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch



Investor Relations



technotrans SE



Robert-Linnemann-Straße 17



48336 Sassenberg



Tel.: +49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de



































