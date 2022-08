DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA





CEWE in Q2 mit deutlichem Wachstum in allen Geschäftsbereichen







Umsatz steigt im Q2 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,1% auf 132,0 Mio. Euro, EBIT um 2,1 Mio. Euro verbessert



Bilanz weiter grundsolide: Eigenkapitalquote legt auf 60,1% zu



Ausblick für 2022 bestätigt: CEWE erwartet Belebung bei Fotobestellungen auch zu Weihnachten durch weiter zunehmende Urlaubsreisen





Oldenburg, 9. August 2022. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) ist im zweiten Quartal in allen Geschäftsbereichen gewachsen und erwirtschaftete mit 132,0 Mio. Euro einen um 13,1% höheren Gruppenumsatz als im gleichen Vorjahreszeitraum (Umsatz Q2 2021: 116,7 Mio. Euro). Zugleich verbesserte das Unternehmen das EBIT um 2,1 Mio. Euro auf -4,3 Mio. Euro (EBIT Q2 2021: -6,4 Mio. Euro). Saisonbedingt erwirtschaftet CEWE seit vielen Jahren den Löwenanteil des Jahresergebnisses im vierten Quartal. Das Wachstum im zweiten Quartal sowie vereinbarte und zum Teil bereits umgesetzte Preiserhöhungen bestärken CEO Dr. Christian Friege in der Prognose für das laufende Geschäftsjahr: „Die positive Entwicklung im zweiten Quartal hat sämtliche Geschäftsbereiche wachsen lassen und bestätigt unsere Zielsetzung für 2022. Die wieder deutlich wachsende Zahl von Urlaubsreisen, von Feiern und Veranstaltungen schaffen aktuell zahlreiche Foto-Anlässe, die im Laufe des zweiten Quartals zunehmend unser Geschäft gestärkt haben. Insbesondere sollen diese Fotoaufnahmen im kommenden vierten Quartal in einem CEWE FOTOBUCH, einem Fotokalender, auf einem Wandbild und vielen weiteren persönlichen Fotogeschenken zu bleibenden Erinnerungen werden.“ Im gesamten ersten Halbjahr 2022 erreichte CEWE einen Umsatz von 270,9 Mio. Euro (1. HJ 2021: 262,6 Mio. Euro) und ein EBIT von -2,2 Mio. Euro (1. HJ 2021: 2,1 Mio. Euro). Ursache für das bisher im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Halbjahresergebnis ist der sehr positive „Stay-at-home“-Effekt 2021: Im ersten Quartal des letzten Jahres hatte CEWE aufgrund des Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie noch eine Sonderkonjunktur verzeichnet, da viele Kundinnen und Kunden die Zeit zu Hause verstärkt für die Erstellung von Fotoprodukten nutzten.







Fotofinishing wächst in Q2 um 8,2% und verbessert EBIT um 1,4 Mio. Euro



Der Fotofinishing-Umsatz stieg im Zuge der sich fortsetzenden Corona-Normalisierung im zweiten Quartal um +8,2% auf 101,2 Mio. Euro (Q2 2021: 93,6 Mio. Euro). Die Zahl der Fotos wuchs um 10,7% auf 410 Mio. Stück und übertraf damit den Zielwert für das laufende Geschäftsjahr (-7% bis +4%). Einen besonders starken Wachstumsimpuls verzeichnete das Unternehmen beim CEWE FOTOBUCH: Im zweiten Quartal orderten Kundinnen und Kunden mit 1,031 Millionen Stück 14,3% mehr CEWE FOTOBUCH Exemplare als im zweiten Quartal 2021. Im Vorjahres-Q2 hatten die nach langem Lockdown einsetzenden Corona-Lockerungen noch die Nachfrage nach Fotoprodukten deutlich reduziert. Das EBIT im Bereich Fotofinishing verbesserte sich im zweiten Quartal 2022 um 1,4 Mio. Euro auf -4,3 Mio. Euro (Q2 2021: -5,7 Mio. Euro).



Auch im Vergleich zum Q2 2019, dem letzten Q2 vor Corona, legt der Fotofinishing-Umsatz um +4,1% zu. Dabei blieb das aktuelle Q2-EBIT aufgrund des gestiegen Kostenniveaus unter dem entsprechenden Referenzwert aus Q2 2019 (EBIT Q2 2019: -1,1 Mio. Euro). Aufgrund inzwischen vereinbarter, marktgerecht ausgewogener Preiserhöhungen rechnet das CEWE-Management im zweiten Halbjahr 2022 mit steigenden Deckungsbeiträgen. Im vierten Quartal erwirtschaftet CEWE regelmäßig rund 95% des Fotofinishing-Jahresergebnisses.







Hervorragend positioniert: CEWE auch stabil in allgemein schwacher Konjunktur



CEWE-Kundinnen und Kunden schätzen individualisierte, ganz persönliche Fotogeschenke aufgrund ihrer hohen emotionalen Bedeutung – gerade zu Weihnachten. Daher sollten diese selbst bei einer drohenden Rezession hoch in der Gunst der Konsumenten stehen. „Das Unternehmen hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass das CEWE-Geschäftsmodell von einem Rückgang der allgemeinen Konsumausgaben eher nicht betroffen ist“, führt Christian Friege weiter aus.







Kräftige Erholung im Kommerziellen Online-Druck: Umsatz legt im Q2 um 52,5% zu



Die Wiederbelebung des Geschäftslebens und auch die wieder steigende Anzahl von (Groß-) Veranstaltungen führen zu einem erheblichen Nachfrage-Anstieg nach Werbedrucksachen: Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 52,5% und erreichte einen Umsatz von 20,8 Mio. Euro Umsatz (Q2 2021: 13,7 Mio. Euro). Dabei erwirtschaftet der KOD schon auf diesem Umsatzniveau ein ausgeglichenes EBIT von 0,1 Mio. Euro (Q2 2021: -0,2 Mio. Euro noch inkl. Kurzarbeiteffekte). Mit optimierter Kostenstruktur dokumentiert der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck mit seinen Marken SAXOPRINT, viaprinto und Laserline damit erneut seine insgesamt niedrigere Break-Even-Schwelle: Im zweiten Quartal 2019, also dem letzten Vor-Corona-Q2, hatte CEWE mit einem höheren Umsatz von sogar 25,0 Mio. Euro noch einen Verlust von -1,1 Mio. Euro im KOD verzeichnet.







Foto-Hardware-Einzelhandel verzeichnet Umsatzplus von 4,4%



Auch der Einzelhandel profitiert von den anhaltenden Corona-Lockerungen und erreicht im zweiten Quartal mit 7,9 Mio. Euro ein Umsatzplus von 4,4% (Q2 2021: 7,6 Mio. Euro). Das EBIT im Einzelhandel verbessert sich zugleich auf -0,2 Mio. Euro (Q2 2021: -0,3 Mio. Euro). Damit zeigt sich der CEWE-Einzelhandel insgesamt gut aufgestellt. Ebenso verglichen mit dem Vor-Corona-Q2 in 2019 verringerte sich der Umsatz strategiegemäß mit der reduzierten Anzahl von Filialen um gut 30%, gleichzeitig verbesserte sich die Ergebnissituation (EBIT Q2 2019: -0,3 Mio. Euro). Auch im Einzelhandel wird traditionell der größte Anteil des Jahresergebnisses im vierten Quartal erwirtschaftet.







Stets solide Eigenkapitalquote steigt auf starke 60,1%



Die Eigenkapitalquote per 30. Juni 2022 legte auf sehr solide 60,1% weiter leicht zu (30. Juni 2021: 59,8%). Aufgrund der Fotofinishing-Sonderkonjunktur in den Corona-Lockdowns der letzten beiden Jahre lag die Ertragskraft des eingesetzten Kapitals (ROCE) im Q2 2021 bei außergewöhnlich hohen 20,3%. Zum Ende dieses Berichtsquartals liegt der aktuelle ROCE zum vergleichbaren letzten Vor-Corona-Q2 im Jahr 2019 weiter bei sehr ordentlichen 16,1% (ROCE Q2 2019: 16,5%).







Ausblick 2022 mit Q2-Ergebnissen bestätigt



Das CEWE-Management bestätigt auf Basis der Ergebnisse des zweiten Quartals seine Zielsetzung für 2022: Der Gruppenumsatz soll 2022 einen Wert in der Bandbreite von 680 bis 740 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird 2022 im Korridor von 65 bis 80 Mio. Euro erwartet. Corona-Erleichterungen machen 2022 wieder mehr Urlaubs- und Fernreisen, Feiern, Feste und Veranstaltungen möglich, die Anlass zu vielen neuen Fotos geben und damit auch die Auftragslage im Fotofinishing bei CEWE bereits im Q2 unterstützt haben und in den nächsten Monaten – besonders im entscheidenden Weihnachtsgeschäft – positiv unterstützen sollten.







Ergebnisse Q2 und H1 2022 im Überblick







CEWE-Geschäftsfelder

Einheit

Q2 2021

Q2 2022

H1 2021

H1 2022

(1) Fotofinishing











Fotos

Mio. Stck.

370,6

410,2

890,7

877,2

CEWE FOTOBUCH

Tsd. Stck.

902

1.031

2.235

2.174

Umsatz

Mio. Euro

93,6

101,2

218,5

213,8

EBIT

Mio. Euro

-5,7

-4,3

4,1

-1,8

Effekte aus Kaufpreisallokationen

Mio. Euro

-1,0

-1,0

-2,1

-1,9

EBIT vor Sondereffekten

Mio. Euro

-4,6

-3,3

6,2

0,1

(2) Einzelhandel











Umsatz

Mio. Euro

7,6

7,9

13,8

14,4

EBIT

Mio. Euro

-0,3

-0,2

-0,7

-0,4

(3) Kommerzieller Online-Druck











Umsatz

Mio. Euro

13,7

20,8

26,5

38,7

EBIT

Mio. Euro

-0,2

0,1

-0,8

-0,2

Effekte aus Kaufpreisallokationen

Mio. Euro

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

EBIT vor Sondereffekten

Mio. Euro

-0,1

0,2

-0,7

-0,1

(3) Sonstiges











Umsatz

Mio. Euro

1,9

2,0

3,7

4,0

EBIT

Mio. Euro

-0,3

0,0

-0,4

0,1

CEWE Gruppe

Einheit

Q2 2021

Q2 2022

H1 2021

H1 2022

Umsatz

Mio. Euro

116,7

132,0

262,6

270,9

EBIT

Mio. Euro

-6,4

-4,3

2,1

-2,2

Summe der Sondereffekte

Mio. Euro

-1,1

-1,0

-2,2

-2,0

EBIT vor Sondereffekten

Mio. Euro

-5,3

-3,3

4,3

-0,2

EBT

Mio. Euro

-6,8

-4,1

1,5

-2,3





Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Abweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.







Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“







(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte



(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei



(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE



Über CEWE



Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

































