DGAP-Ad-hoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS wächst im Geschäftsjahr 2021/2022 stärker als erwartet und gibt vorläufige Zahlen bekannt





11.08.2022 / 13:58 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007)



KWS wächst im Geschäftsjahr 2021/2022 stärker als erwartet und gibt vorläufige Zahlen bekannt



Einbeck, 11.08.2022 – Auf Basis von vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist der Umsatz um rund 17 % auf ca. 1.54 Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge* von ca. 10 % angestiegen. Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs des EBIT im Vergleich zum Vorjahreswert (137,0 Mio. EUR). KWS hatte zuletzt einen Umsatzanstieg von 10 % bei einer EBIT-Marge von 8-9 % prognostiziert.



Zur genannten Entwicklung trugen deutlich gestiegene Saatgutverkäufe in den USA, Brasilien und Europa sowie positive Währungseffekte im vierten Geschäftsquartal maßgeblich bei. Vor dem Hintergrund eines erwarteten Rückgangs des Finanzergebnisses wird der Jahresüberschuss voraussichtlich auf Vorjahresniveau (110,6 Mio. EUR) liegen.



Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021/2022 inkl. des Dividendenvorschlags sowie der Prognosen für das Geschäftsjahr 2022/2023 ist für den 27. September 2022 geplant. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen an den globalen Agrarmärkten geht KWS derzeit von anhaltendem Wachstum im neuen Geschäftsjahr aus.



*„EBIT-Marge“ (in %) entspricht dem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern geteilt durch die Umsatzerlöse







Mitteilende Person:



Peter Vogt



Leiter Investor Relations



Tel. +49-30 816914490

investor.relations@kws.com



KWS SAAT SE & Co. KGaA

www.kws.de





















