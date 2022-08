DGAP-News: HelloFresh SE





HelloFresh erzielt erneut Rekordumsatz im zweiten Quartal 2022

















HelloFresh erzielt erneut Rekordumsatz im zweiten Quartal 2022



Das Unternehmen verzeichnete trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds branchenführendes Wachstum und Profitabilität







Der Umsatz im zweiten Quartal 2022 lag bei rund 1,96 Milliarden Euro (+16 % währungsbereinigt im Vorjahresvergleich, Q2 2021: 1,56 Milliarden Euro)



Aktive Kund:innenbasis beläuft sich auf 8,0 Millionen im zweiten Quartal 2022 (+4,1 % im Vorjahresvergleich, Q2 2021: 7,68 Millionen)



Das bereinigte EBITDA für Q2 2022 erreicht rund 145,9 Millionen Euro (Q2 2021: 157,8 Millionen Euro), was einer Marge von 7,5 % entspricht



Große Fortschritte in mehreren Bereichen, einschließlich Investitionen in Infrastruktur, Verbesserung des Kund:innenerlebnisses und erfolgreicher Umgang mit den hohen Inflationsraten, sichern branchenführendes Wachstum





Berlin, 15. August 2022 - Die HelloFresh SE („HelloFresh“) hat heute ihren Quartalsbericht für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen meldete ein weiteres Rekordquartal in Bezug auf den Umsatz und erreichte ein Allzeithoch von rund 1,96 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 16 % im Vorjahresvergleich entspricht. Mit 8,0 Millionen aktiven Kund:innen im zweiten Quartal 2022 wuchs der aktive Kund:innenstamm von HelloFresh trotz einer ungewöhnlich hohen Reiseaktivität im Vorjahresvergleich um 4,1 %.



„HelloFresh hat eine starke erste Jahreshälfte hinter sich und trotzt damit allen aktuellen E-Commerce-Trends. Obwohl wir mit einer Reihe von makroökonomischen Herausforderungen konfrontiert wurden, konnten unsere Teams in vielen Bereichen bedeutende Fortschritte erzielen. Dazu gehören weitere Investitionen in Produktionsstätten und Automatisierung, die Verbesserung der Produktivität in unseren Produktionsstätten sowie die Verbesserung des Kund:innenerlebnisses durch mehr Auswahl, mehr Flexibilität und einen insgesamt besseren Service“, sagt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. „Am wichtigsten ist, dass wir mit den Inflationseffekten erfolgreich umgegangen sind, ohne die höheren Kosten in Gänze an unsere Kund:innen weiterzugeben. Unser Produktangebot ist nach wie vor attraktiv und wettbewerbsfähig und bietet unseren Kund:innen zusätzliche Vorteile, wie z. B. die Lieferung frischer Lebensmittel nach Hause, die Reduktion von Lebensmittelabfällen und die Entlastung im Alltag, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, was man einkaufen und kochen soll.“



Im zweiten Quartal 2022 konnte HelloFresh den durchschnittlichen Bestellwert deutlich um 11 % im Vorjahresvergleich (währungsbereinigt) steigern. Die Deckungsbeitragsmarge blieb in etwa unverändert bei 25,6 % (Q2 2021: 25,9 %), da die aufgrund der vorherrschenden Inflation höheren Einkaufspreise für die Zutaten und die höheren Produktionskosten erfolgreich ausgeglichen werden konnten. Das bereinigte EBITDA für Q2 2022 erreichte rund 145,9 Millionen Euro (Q2 2021: 157,8 Millionen Euro) und spiegelt die zugrunde liegende Stärke des Geschäftsmodells trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds wider.







Ausgewählte Leistungskennzahlen



Konzern





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Aktive Kund:innen (in Mio.)

8,00

7,68

4,1 %



Anzahl der Bestellungen (in Mio.)

32,26

30,98

4,1 %

66,83

60,28

10,9 %

Ausgelieferte Mahlzeiten (in Mio.)

269,8

254,1

6,2 %

557,1

493,1

13,0 %





USA





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Aktive Kund:innen (in Mio.)

4,03

3,82

5,5 %



Anzahl der Bestellungen (in Mio.)

16,59

15,58

6,5 %

34,03

30,68

10,9 %

Ausgelieferte Mahlzeiten (in Mio.)

129,9

118,4

9,7 %

265,8

232,3

14,4 %





International





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Aktive Kund:innen (in Mio.)

3,97

3,86

3,0 %



Anzahl der Bestellungen (in Mio.)

15,67

15,40

1,7 %

32,80

29,60

10,8 %

Ausgelieferte Mahlzeiten (in Mio.)

139,9

135,7

3,1 %

291,3

260,8

11,7 %





Operative Kennzahlen



HelloFresh-Gruppe





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro

1.957,1

1.555,0

25,9 %

3.872,5

2.997,9

29,2 %

Umsatz in Mio. Euro währungsbereinigt

1.802,0

1.555,0

15,9 %

3.626,2

2.997,9

21,0 %

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro*

500,2

403,5

24,0 %

982,9

810,2

21,3 %

Deckungsbeitrag in % des Umsatzes*

25,6%

25,9%

(0,3) pp

25,4%

27,0%

(1,6) pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro

145,9

157,8

(7,5) %

245,2

317,0

(22,6) %

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

7,5%

10,1%

(2,6) pp

6,3%

10,6%

(4,3) pp





USA





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro

1.166,0

846,9

37,7 %

2.266,1

1.649,4

37,4 %

Umsatz in Mio. Euro währungsbereinigt

1.030,2

846,9

21,6 %

2.054,1

1.649,4

24,5 %

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro*

315,6

226,7

39,7 %

615,7

460,2

34,0 %

Deckungsbeitrag in % des Umsatzes*

27,0%

26,7%

0,3 pp

27,1%

27,8%

(0,7) pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro

112,2

91,2

22,9 %

195,4

183,7

6,4 %

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

9,6%

10,8%

(1,2) pp

8,6%

11,1%

(2,5) pp





International





Q2 2022

Q2 2021

Y-o-Y

HJ 2022

HJ 2021

Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro

791,0

707,9

11,7 %

1.606,2

1.348,3

19,1 %

Umsatz in Mio. Euro währungsbereinigt

771,7

707,9

9,0 %

1.572,1

1.348,3

16,6 %

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro*

192,7

181,7

6,2 %

382,7

359,4

6,5 %

Deckungsbeitrag in % des Umsatzes*

24,2%

25,6%

(1,4) pp

23,7%

26,5%

(2,8) pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro

64,8

85,7

(24,5) %

110,0

171,1

(35,7) %

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes

8,1%

12,1%

(4,0) pp

6,8%

12,7%

(5,9) pp

*ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung







Über HelloFresh



Die HelloFresh SE ist eine globale Food Solutions-Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh-Gruppe bietet ihre Produkte unter sechs verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kund:innen mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. Das Unternehmen wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien und Japan tätig. Im zweiten Quartal 2022 lieferte HelloFresh rund 270 Millionen Mahlzeiten aus und erreichte 8,0 Millionen aktive Kund:innen. HelloFresh ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird seit September 2021 im DAX (Deutscher Aktienindex) gehandelt. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand und Tokio.







Pressekontakt



Saskia Leisewitz



Global Lead Corporate Communications



HelloFresh Group

+49 (0) 174 72 35 961

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com































