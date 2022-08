DGAP-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose





Berlin, 24. August 2022 - Vor dem Hintergrund des veränderten Aktienmarktumfeldes (Ukraine-Krieg, Inflation, Leitzinsanhebung, Energiekosten) gibt die Smartbroker Holding AG (bisher firmierend als wallstreet:online AG, das „Unternehmen“) eine angepasste Umsatz-Guidance bekannt, wobei das bisherige EBITDA*-Ziel nach Kundengewinnungskosten bestehen bleibt.



Die veränderten Markteinflüsse wirken sich auf die beiden Geschäftsfelder der Gruppe, Transaktion und Medien, aus. Das Unternehmen verzeichnet einen Rückgang der Transaktionen je Depot sowie eine leichte Abnahme in den Werbeeinnahmen.



Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene zwischen € 54 Mio. und € 57 Mio. (bisher € 62 Mio. und € 67 Mio.), jedoch weiterhin ein konsolidiertes operatives EBITDA* zwischen € 10 Mio. und € 12 Mio. Die geplanten Kosten für die Neukundengewinnung des Smartbroker reduzieren sich auf € 4 Mio. (bisher € 6 Mio.), sodass das operative EBITDA* vor Kundengewinnungskosten nunmehr voraussichtlich zwischen € 14 Mio. und € 16 Mio. liegen wird (bisher zwischen € 16 Mio. und € 18 Mio.).



* Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.



Mitteilende Person: Roland Nicklaus, Finanzvorstand

















