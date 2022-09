DGAP-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





clearvise AG erhöht erneut Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

Wiesbaden, 31. August 2022 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), „clearvise“) informiert darüber, dass sie unter Berücksichtigung der Produktions- und Umsatzzahlen von Januar bis Juli 2022 die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 erneut erhöht. Grundsätzlich basiert clearvise ihre Umsatz- und Ergebnisprognose jeweils nur auf den bis zum jeweils abgelaufenen Monats-Ultimo (d.h. aktuell bis zum 31. Juli 2022) vereinnahmten Erlösen sowie zukunftsbezogen ausschließlich auf den gesicherten Preisen aus Einspeisetarifen und abgeschlossenen Stromlieferverträgen (sog. Power Purchase Agreements, PPA).

Angesichts der vielen Sonnenstunden in den vergangenen Monaten und angetrieben von deutlich gestiegenen Strompreisen in den Zielmärkten, erwartet clearvise nun für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz im Korridor von 50 bis 54 Mio. EUR an Stelle der im Laufe des Jahres zuletzt erhöhten Prognose im Bereich von 47 bis 51 Mio. EUR. Entsprechend hebt clearvise erneut auch ihre Prognose für das bereinigte Konzern-EBITDA für das Jahr 2022 auf 37 bis 41 Mio. EUR an. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge läge mit der erneuten Prognoseerhöhung im Bereich von rund 75%. Die Stromproduktion wird unverändert in einer Bandbreite von 480 bis 540 GWh prognostiziert.

