Deutsche EuroShop: Aufsichtsrat beruft Hans-Peter Kneip in den Vorstand



Hamburg, 14. September 2022 – Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG (DES) hat Hans-Peter Kneip mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zum ordentlichen Vorstandsmitglied berufen. Herr Kneip (43) übernimmt die Aufgabe des Chief Financial Officers (CFO) und wirkt zunächst als Alleinvorstand. Die Suche nach einem neuen Chief Executive Officer (CEO) wird weiter fortgesetzt.



Mit der Berufung von Herrn Kneip stellt der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop die Managementkontinuität der Gesellschaft sicher und leitet gleichzeitig die weitere Transformation des Unternehmens ein. Reiner Strecker kommentiert: „Der Aufsichtsrat freut sich, mit Hans-Peter Kneip einen versierten und erfahrenen Finanz- und Immobilienexperten als neuen Vorstand für die Deutsche EuroShop gewonnen zu haben. Mit seiner langjährigen Erfahrung bei börsennotierten Immobilienunternehmen sowie im Aufbau und der Entwicklung von Corporate-Finance-Strukturen verfügt Herr Kneip über die idealen Voraussetzungen, um die Neuausrichtung unseres Unternehmens erfolgreich voranzutreiben.“



Hans-Peter Kneip wechselt von der Deutsche Teilkauf GmbH, wo er als Geschäftsführer und CFO fungierte. Vormals war Herr Kneip bis Mitte 2021 als CFO für Accentro Real Estate AG tätig. Von 2014 bis 2020 leitete er bei der LEG Immobilien SE die Unternehmensbereiche Corporate Finance, Treasury und Controlling. Zwischen 2012 und 2014 verantwortete Hans-Peter Kneip als Bereichsleiter Corporate Finance das Finanzressort der GSW Immobilien AG und begleitete federführend den Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen AG. Seine berufliche Laufbahn begann er 2005 bei Société Générale im Corporate und Investment Banking.





Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG



Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.





























